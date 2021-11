Swisstainable-Label für die Auto AG Uri

Elektromobilität Auto AG Uri wird mit Nachhaltigkeitslabel ausgezeichnet Die Auto AG Uri freut sich über das Swisstainable-Etikett, ein Partnerlabel von Schweiz Tourismus. Ab Frühjahr 2022 wird der erste E-Bus auf dem Urner Streckennetz verkehren. 03.11.2021, 13.47 Uhr

«Innovative Antriebsformen sind Teil der Unternehmensstrategie und werden Schritt für Schritt ausgebaut», schreibt die Auto AG Uri (AAGU) in ihrer Mitteilung zur Auszeichnung. Die Mitarbeitenden seien Anfang Januar 2021 mit der überarbeiteten Strategie vertraut gemacht worden und kämen nun in kleinen Schritten – vorerst für interne Ablösefahrten – in den Genuss der grünen und leisen vollelektrischen Energie. Das erste kleine E-Fahrzeug ist seit Juli zum Einsatz.