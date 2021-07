Elektromobilität Die Auto AG Uri will grüner werden: Bald kommt ein Elektrobus, dann eine Studie Ab dem kommenden Frühjahr fährt ein Elektrobus durch die Urner Strassen. Der Bus ist vorerst für ein Jahr gemietet. Eine Studie soll zudem zeigen, welche Art Bus auf welcher Strecke Sinn ergibt. Chiara Z'Graggen 15.07.2021, 18.00 Uhr

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Auto AG Uri sind jetzt mit dem «e-Up!» unterwegs, einem E-Auto der Marke Volkswagen. Bild: PD