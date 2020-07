Elena Frei bekräftigt ihre Rolle als grosse Nachwuchshoffnung der Urner Biker Elena Frei, VMC Erstfeld, holte für den Nachwuchs der IG Radsport Uri, an den Schweizer Meisterschaften der Biker in Gränichen die Silbermedaille. Josef Mulle 28.07.2020, 16.16 Uhr

Elena Frei. Archivbild: PD

Am Samstag, 25. Juli, ermittelten die Nachwuchskategorien der Biker in Gränichen ihre Schweizer Meisterinnen und Meister. Dabei standen auch die Urner Nachwuchscracks im Einsatz – allen voran Elena Frei, die in der Kategorie Mädchen U13 die Silbermedaille eroberte. Damit rückt das Nachwuchstalent aus Erstfeld immer mehr in den Fokus. Vielleicht kann sie dereinst sogar in die Fussstapfen der bis anhin besten Urner Bikerin auf Weltniveau, Linda Indergand, treten.