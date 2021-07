Uri Silenen feiert ihre Olympiaheldin Linda Indergand: «Das ist eine Leistung für die Ewigkeit» Mit einer Bronzemedaille wurde Linda Indergand am Donnerstagabend in ihrer Heimat Silenen empfangen. Der Begriff historisch fiel mehrmals. Matthias Piazza 30.07.2021, 14.02 Uhr

Linda Indergand wurde im Selderboden als Heldin gefeiert. Bild: Manuela Jans-Koch (Silenen, 29. Juli 2021)

Die Schlange riss nicht ab. Alle wollten Mountainbikerin Linda Indergand zu ihrer Bronzemedaille gratulieren, die sie an den Olympischen Spielen in Tokio holte, ein Foto mit ihr machen, eine Unterschrift einholen, ein paar Worte mit ihr wechseln, auf dem vollen Selderboden nach dem offiziellen Empfang. «Es ist megaschön, zu sehen, was sie erreicht hat», meine etwa Myriam Bissig von der IG Radsport Uri. Und ihre Kollegin Janine Herger ist überzeugt, dass die Bronzemedaille etwas auslöst in Uri: «Der Erfolg beweist, was man alles erreichen kann, mit Ehrgeiz und Willen. Das wird den Nachwuchs zusätzlich motivieren.»

«Der heutige Tag bedeutet mir sehr viel, mit der Familie und den Freunden anstossen zu können»,

sagte Linda Indergand, die vom grossen Aufmarsch ganz überrascht und gerührt war. «Ich hätte niemals mit so vielen Leuten gerechnet.» Und vielleicht könne dies junge Velofahrer zu Erfolgen anspornen.

Linda Indergand mit ihrer Bronzemedaille. Bild: Manuela Jans-Koch (Silenen, 29. Juli 2021)

Sandro Da Mocogno, der Präsident des Velo-Moto-Clubs (VMC) Silenen, sprach in seiner Rede von einer historischen Leistung. «Wir sind mächtig stolz auf dich und haben eine riesige Freude, dass du dein grosses Ziel erreicht hast. Wir haben schon im Vorfeld gespürt, dass was Grosses passieren könnte in Tokio, aber nach dem Rennen haben wir es hautnah miterlebt.» Mit Freude habe er in seiner Excel-Tabelle eine Spalte für eine Olympiamedaille eingefügt. Eine Medaille, die sich an weitere reihe. «24 Schweizer-Meisterschafts-Medaillen, 6 EM-Medaillen, 6 WM-Medaillen, ein Diplom bei den Olympischen Spielen in Rio und die Olympia-Bronzemedaille als Höhepunkt», zählte er auf. Womit der VMC 142 Medaillen besitze.

«Eine Leistung für die Ewigkeit»

Lob in höchsten Tönen gab es auch von der Regierung, von Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jürg, der auch den Sport unter sich hat. «Hey, olympische Bronze! Das ist nicht einfach irgendeine Medaille. Das ist eine Leistung für die Ewigkeit.» Und dass Linda Indergand im Verbund mit ihren Teamkolleginnen sogar den ganzen Medaillensatz im Mountainbike abgeräumt habe, verdiene dann noch ein ganz spezielles Kapitel in der Geschichte des Sports.

Linda Indergand mit ihrer Bronzemedaille im Selderboden in Silenen. Bild: Manuela Jans-Koch (Silenen, 29. Juli 2021)
Empfang für die Olympia-Bronzemedaillengewinnerin Linda Indergand im Selderboden in Silenen. Bild: Manuela Jans-Koch (Silenen, 29. Juli 2021)
Im Bild: Familie Indergand.

Kurze Ansprache von Linda Indergand. Bild: Manuela Jans-Koch (Silenen, 29. Juli 2021)
Auch Regierungsrat Beat Jörg lässt es sich nicht nehmen, Linda Indergand persönlich zu gratulieren. Bild: Manuela Jans-Koch (Silenen, 29. Juli 2021)

Linda Indergand schneidet die extra für sie gemachte Torte an. Bild: Manuela Jans-Koch (Silenen, 29. Juli 2021)
Olympia-Medaillengewinner Walter Tresch gratuliert Linda Indergand. Bild: Manuela Jans-Koch (Silenen, 29. Juli 2021)
Willy Lussmann, Vize-Gemeinderatspräsident von Silenen, gratuliert der siegreichen Olympionikin. Bild: Manuela Jans-Koch (Silenen, 29. Juli 2021)
Im Bild: Ruth Wipfli Steinegger von Swiss Olympic. Bild: Manuela Jans-Koch (Silenen, 29. Juli 2021)
Im Bild: Sandro Da Mocogno, Präsident des Veloclubs Silenen.

Bild: Manuela Jans-Koch (Silenen, 29. Juli 2021) Bild: Manuela Jans-Koch (Silenen, 29. Juli 2021) Bild: Manuela Jans-Koch (Silenen, 29. Juli 2021) Bild: Manuela Jans-Koch (Silenen, 29. Juli 2021) Bild: Manuela Jans-Koch (Silenen, 29. Juli 2021) Bild: Manuela Jans-Koch (Silenen, 29. Juli 2021) Bild: Manuela Jans-Koch (Silenen, 29. Juli 2021)

Die Medaille von Linda Indergand sei erst die fünfte Olympiamedaille für Uri, erwähnte er bei einem kurzen historischen Abriss. Die letzte Urner Olympiamedaille habe sich Radsportler Bruno Risi 2004 in Athen, davor Bernhard Russi 1972 und 1976 geholt. Doch Linda Indergand sei nach Antoinette Meyer 1948 erst die zweite Urnerin, die mit einer olympischen Medaille um den Hals in die Heimat zurückgekehrt sei. «Linda hat ein wunderbares Stück Urner Sportgeschichte geschrieben», ist für Beat Jürg darum klar.

Das sagt Indergand im Video-Interview:

Aussergewöhnlich sei nicht nur der historische Moment gewesen, sondern auch die Art und Weise dieses Rennens. Er sprach von einem konditionell extrem anspruchsvollen, nervlich aufreibendem, schwierig zu fahrendem Rennen. «Wer vorne mitmischen wollte, musste über die ganze Strecke exzellent fahren», wie er als leidenschaftlicher Biker aus eigener Erfahrung einigermassen einschätzen könne. «Aber Linda hat es gerockt. Mit Hartnäckigkeit, Ausdauer, eiserner Disziplin, mit dosiertem Risiko und auch als ausgesprochene Teamplayerin.»

Spezieller Draht zwischen Silenen und Japan

Silenens Vizegemeindepräsident Willy Lussmann sprach gar von einem speziellen Draht zwischen Silenen und Japan. «Auch das letzte Mal, als ein Silener an Olympischen Spielen in Japan teilnahm, kam er mit einer Medaille nach Hause.» Er sprach damit Walter Tresch an, der 1972 in Sapporo in der anlässlich der Olympischen Spielen ausgetragenen WM-Kombination die Silbermedaille gewann. Er zog Parallelen zu den goldigen Tagen von Sapporo. Dass die Schweiz einen ganzen Medaillensatz abräumt, so wie die Damen dies beim Cross-Country gemacht hätten, sei historisch für den ganzen Schweizer Sport. «Das hat es seit 85 Jahren an einem Olympia nicht mehr gegeben. Uri, Silenen und die ganze Schweiz ist stolz auf dich.»