Energie Solarpotenzial in Bürglen soll besser genutzt werden Der Gemeinderat möchte den Bau der Solaranlagen ankurbeln. Im Tellendorf gibt es noch viele Dächer, die dafür geeignet wären. Urs Hanhart 31.03.2022, 15.40 Uhr

Der Bürgler Gemeinderat will den Bau von solchen Fotovoltaikanlagen auf Dächern ankurbeln. Bild: Urs Hanhart (Bürglen, 31. März 2022)

Eine am Mittwoch von der örtlichen Energie- und Umweltkommission, der sieben Mitglieder angehören, in Bürglen abgehaltene öffentliche Informationsveranstaltung zum Thema «Aktion Fotovoltaikanlagen» erwies sich als wahrer Magnet. Aufgrund des grossen Interesses von Seiten der Bevölkerung platzte die Aula im Knabenschulhaus schier aus allen Nähten. Nebst Kurzvorträgen und Erfahrungsberichten waren auch EWA Energie Uri, die Gemeindewerke Erstfeld und Elektro AGZ mit Infoständen vertreten. Bei diesen vom Schweizerischen Fachverband für Sonnenenergie Swissolar zertifizierten Unternehmen konnte man sich von Fachleuten beraten lassen und Fragen zu Fotovoltaikanlagen stellen. Diese Gelegenheit wurde denn auch rege genutzt. Zugegen mit einem Stand war auch das kantonale Amt für Energie.

Zu Beginn orientierte Gemeinderat sowie Energie- und Umweltkommissionspräsident Urban Gisler über seine Erfahrungen. Er hat im März 2021 auf dem Dach seines Zweifamilienhauses eine Fotovoltaikanlage mit 24 Modulen und einer Fläche von 41 Quadratmetern sowie einer Leistung von 8,5 Kilowattpeak installieren lassen. Nach einer Bauzeit von vier Tagen konnte sie bereits in Betrieb genommen werden. «Ich habe mir zum Ziel gesetzt, die Anlage für den Eigenverbrauch zu bauen. Das ist aufgegangen. Ich kann sehr viel der produzierten Energie selber brauchen, für den Betrieb von Geräten und die Aufbereitung von Warmwasser», erklärte Gisler. «Für mich hat es sich gelohnt. Ich kann die Realisierung einer Fotovoltaikanlage nur empfehlen – für unsere Umwelt und als langfristige Investition.»

Gemeinderat Urban Gisler hat mit seiner Fotovoltaikanlage gute Erfahrungen gemacht. Bild: Urs Hanhart (Bürglen, 31. März 2022)

Anhaltender Boom seit 2010

Energie- und Umweltkommissionsmitglied Sophia Rudin wies in ihrem Referat darauf hin, dass bei Solarthermieanlagen, welche die Wärme der Sonne nutzen, eine gewisse Sättigung eingetreten sei. Der Trend gehe eher in Richtung Fotovoltaikanlagen. Dort gebe es seit 2010 einen Riesenboom. Es sei davon auszugehen, dass dieses Wachstum anhalten werde. Zu den Vorteilen von Solaranlagen sagte sie: «Man kann unabhängig seine Strom- und Wärmeversorgung sicherstellen, das lokale Gewerbe unterstützen und mithelfen, dass das Geld im Energiesektor in der Schweiz investiert wird», so Rudin.

«Es lohnt sich bereits nach wenigen Jahren, denn nach plus/minus zehn Jahren ist eine Fotovoltaikanlage amortisiert.»

Nicht zuletzt leiste man auch einen Beitrag für den Klimaschutz. 95 Prozent einer Solaranlage seien rezyklierbar. So gebe es nahezu einen geschlossenen Kreislauf.

Hausbesitzern, die mit dem Bau einer Solaranlage liebäugeln, empfahl Rudin die Onlineplattform www.sonnendach.ch von Energie Schweiz. Dank ihr können mittels Angaben zur eigenen Liegenschaft die Dimensionierung und Kosten einer Solaranlage auf dem eigenen Hausdach grob abgeschätzt werden. Für exakte Zahlen muss man jedoch eine Offerte einholen. Bund und Kanton unterstützen Bauwillige mit Förderbeiträgen.

An verschiedenen Ständen – hier derjenige der Gemeindewerke Erstfeld mit Walter Tresch (links) – konnten sich Interessierte beraten lassen. Bild: Urs Hanhart (Bürglen, 31. März 2022)

Noch grosses Solarpotenzial vorhanden

Laut Rudin gibt es in Bürglen zahlreiche Dächer, bei denen sich es lohnen würde, eine Solaranlage zu installieren. «Das Solarpotenzial ist gross in unserer Gemeinde. Deswegen führen wir auch den heutigen Anlass durch. Wir möchten Sie motivieren, sich beraten zu lassen, eine Offerte einzuholen und schlussendlich eine Anlage umzusetzen», sagte sie. Sophia Rudin ist überzeugt: «Solaranlagen, egal ob Solarthermie oder Fotovoltaik, sind eine Art Wunder. Ich staune immer wieder, dass es überhaupt möglich ist, die Sonnenergie so zu nutzen, zumal es noch nicht gelungen ist, die von Pflanzen und Bäumen praktizierte Fotosynthese technisch nachzubauen.»

Nach Berechnungen des Bundesamts für Energie wird das Potenzial in Bürglen auf 15 GWh pro Jahr geschätzt, was der gleichen Strommenge entspricht, die das Kraftwerk Schächen jährlich produziert.