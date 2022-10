Energiekrise In diesen Urner Wintersport-Gebieten müssen Schneefans künftig tiefer in die Tasche greifen Die Bergbahn-Betreiber im Kanton Uri spüren die Auswirkungen der drohenden Strommangellage: Hohe Energiekosten zwingen einige Destinationen zur Preiserhöhung bei den Tagespässen und Saisonkarten. Stefanie Geske und Pascal Linder Jetzt kommentieren 16.10.2022, 11.00 Uhr

Das Skivergnügen an vielen Orten in Uri teurer. Doch in der Skiarena Andermatt (Bild) wartet man noch ab. Bild: Manuela Jans-Koch (Andermatt, 18. April 2022)

Skipass, Mittagessen und ein Kafi am Pistenrand – ein Tag auf der Skipiste geht ins Geld. Aufgrund der Energiekrise müssen die Gäste in einigen Urner Skigebieten künftig noch tiefer in die Tasche greifen: «Die stark gestiegenen Energiekosten zwingen uns die Tarife für den Wintersportbetrieb um rund 5 Prozent zu erhöhen», wird etwa Bernhard Riedi, Verwaltungsratspräsident der Biel-Kinzig AG zitiert.

«Wir haben uns bemüht, die Teuerung so niedrig wie möglich zu halten, während wir gleichzeitig einen wirtschaftlich gesunden Transport- und Wintersportbetrieb führen wollen.»

Welche Mehrkosten die gestiegenen Strompreise und der hohe Dieselpreis für die Wintersaison 2022/23 mit sich bringen, sei derzeit noch nicht absehbar. Da die Biel-Kinzig AG jedoch in den vergangenen fünf Geschäftsjahren immer einen kleinen Gewinn ausweisen konnte, werde nur ein Teil der Kostensteigerung an die Schneesportler und Schneesportlerinnen weitergegeben.

Die Luftseilbahn im Skigebiet Biel-Kinzig in Bürglen. Bild: Biel-Kinzig AG

Im Preis von 40 Franken für eine Tageskarte (Erwachsene) sei die Berg- und Talfahrt mit der Luftseilbahn, die Benutzung des Schlepplifts, des Kinderlifts, des Sessellifts sowie freie Fahrt auf den rund sieben Pistenkilometern inklusive. Eine Saisonkarte für Erwachsene koste neu 430 Franken.

Auch im Skigebiet Ratzi in Spiringen werden die Preise erhöht. Betriebsleiter Max Müller sagt auf Anfrage:

«Wir sind so ein kleines Skigebiet und haben seit mehr als zehn Jahren keine Preisanpassungen mehr vorgenommen. Aber jetzt müssen wir handeln. So können wir nicht mehr weitermachen!»

Skifahrer im Skigebiet Ratzi. Bild: Urs Hanhart (7. Januar 2009)

Demzufolge werde eine Tageskarte für Erwachsene ab 1. November neu 36 Franken kosten. «Wir sind im Vergleich zu anderen ein sehr preisgünstiges Skigebiet. Um den Betrieb aufrechterhalten zu können, müssen wir leider zwei Franken aufschlagen», so Müller weiter. Das Sparpotenzial im Skigebiet Ratzi sei sehr gering. Weitere Sparmassnahmen sind darum bisher keine geplant.

«Da wir ohnehin nur mit Naturschnee schaffen und keine Beschneiungsanlagen haben, müssen wir in diesem Bereich keinen Strom sparen. Unsere Gäste müssen sich bei uns schon heute via Bahntelefon anmelden – darum fahren wir auch künftig nicht öfter, als wir müssen», erklärt der Betriebsleiter weiter. Im Skigebiet Ratzi warte man darum erst einmal die weitere Entwicklung in der Energiekrise ab.

Bei der Ski-Arena Andermatt, dem grössten Skigebiet der Zentralschweiz, kostet die Tageskarte 89 Franken – gleich viel wie im Vorjahr. Die Gäste können neu mit dem Tagespass auch die Matterhorn-Gotthard-Bahn nutzen, vergangenes Jahr kostete dies vier Franken extra. Stefan Kern, Medienverantwortlicher von Andermatt Swissalps, über die Energiekrise:

«Wir überwachen die Entwicklung laufend und halten uns allfällige Preisanpassungen vor.»

Ähnlich sieht es im Skigebiet Gitschenen im Isenthal aus: «Wir haben momentan keinen Preisaufschlag geplant», erzählt Pirmin Bissig, Präsident der Skiliftgenossenschaft Gitschenen, auf Anfrage. Die letzte Tariferhöhung ist auch hier schon rund zehn Jahre her. «Wir sind der Meinung, dass wir bereits heute sehr sparsam mit der Energie umgehen.» Darum gebe es derzeit auch keine Massnahmen zum Stromsparen. «Wir behalten die aktuelle Lage jedoch im Auge.»

Die Bergbahn zum Gitschenen. Christoph Näpflin (Seelisberg, 4. Juni 2011)

Auch bei der Luftseilbahn Schattdorf-Haldi sind derzeit keine Aufschläge geplant. Werni Arnold vom Skilift Kellerberg erklärt:

«Wir erhöhen die Ticketpreise nicht, behalten die angespannte Energiesituation aber im Auge.»

Das Skigebiet Haldi, welches oberhalb von Schattdorf im Urner Unterland auf 1100 bis 1400 Metern über Meer liegt, ist mit der Kombi-Tageskarte (beinhaltet Luftseilbahn inklusive Skilift) für 28 Franken erreichbar.

Bund könnte Skibetrieb einstellen

Auch wenn die Ticketpreise nicht überall steigen: Von der drohenden Strommangellage sind alle Bergbahnen betroffen. Adrian Bühlmann ist Geschäftsführer vom Branchenverband Transportunternehmungen Zentralschweiz. Wie er sagt, sind die Bergbahnen derzeit im stetigen Austausch untereinander, um über die drohende Strommangellage zu beraten – es bestehe auch Kontakt zu Behörden und Politik.

Im Juli präsentierte der Bundesrat einen Stufenplan, den es bei etwaiger Stromknappheit zu befolgen gilt. Inwiefern die Skigebiete betroffen wären, ist noch unklar. Theoretisch könnte der Bund bei den Bergbahnen den Stecker ziehen. Doch so weit dürfte es gemäss Bühlmann gar nicht erst kommen:

«Wir gehen davon aus, dass wir mit freiwilligen Einsparungen schlimmere Szenarien verhindern können.»

So sparen die Bergbahnen Strom

Gemäss dem Branchenverband Seilbahnen Schweiz sind die Bergbahnen für rund 0,3 Prozent des landesweiten Stromverbrauchs verantwortlich –und die Bergbahnen verantworten 6 Milliarden Franken Wertschöpfung in den Wintermonaten. Insbesondere im November und Dezember seien viele Skigebiete auf Strom für die technische Beschneiung angewiesen. Freiwillige Massnahmen, um Energie zu sparen, sind derweil bei allen Zentralschweizer Skigebieten ein Thema, wie Bühlmann erklärt.

Adrian Bühlmann, Geschäftsführer Branchenverband Transportunternehmungen Zentralschweiz Bild: Patrick Kaelin

Rolltreppen und Beleuchtungen ausschalten, weniger heizen in Gebäuden sowie die Fahrgeschwindigkeit der Skilifte drosseln. Das sind die meistgenannten Massnahmen, welche die Zentralschweizer Skigebiete ins Auge fassen. Aber auch die Betriebszeit der Bahnen wird, wenn möglich reduziert.

«Etliche Bergbahnen haben Erschliessungsfunktion und sind systemrelevant. Die Branche erarbeitet Lösungen Einsparungsmassnahmen auf den verschiedenen Eskalationsstufen.»

Hierfür würden die Unternehmen für den Dachverband Seilbahnen Schweiz Daten zu den Einsparungspotenzialen erheben. Bühlmann weiter:

«Als regionaler Branchenverband sind wir mit den Unternehmen aktiv an den Arbeiten beteiligt und tauschen uns national aus.»

