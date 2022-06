Kanton und Korporation Uri streben Mehrheit an EWA-Energie Uri an

Energiemarkt Korporation will mit Kanton Mehrheit an EWA-Energie Uri Die Korporation möchte gemeinsam mit dem Kanton die Aktienanteile an EWA ‒ Energie Uri erhöhen. Der Korporationsrat soll den Auftrag erteilen. Florian Arnold 10.06.2022, 17.07 Uhr

EWA-Energie Uri soll zur Mehrheit den Urnerinnen und Urnern gehören. Das strebt der Engere Rat der Korporation Uri an. Der Korporationsrat soll nun dem Engeren Rat den Auftrag geben, gemeinsam mit dem Kanton Uri eine Mehrheitsbeteiligung an EWA-Energie Uri anzustreben. Dazu müssten Aktienanteile erworben werden. Heute hält die Korporation Uri 6 Prozent am Unternehmen, der Kanton 29 Prozent und Gemeinden/Private 2,8 Prozent. 62,2 Prozent gehören der CKW, die wiederum eine Tochtergesellschaft der Axpo ist.

Die Korporation hat sich am Bau des Kraftwerks Erstfeldertal von EWA ‒ Energie Uri beteiligt. Im Bild: Die Zentrale gleich neben dem Alpbach. Bild: Urs Hanhart (Archiv UZ)

«Die Diskussion um eine Beteiligung der öffentlichen Hand ist so alt wie die energiepolitische Diskussion im Kanton Uri», schreibt der Engere Rat in den Unterlagen zur kommenden Korporationssitzung. «Das Ziel einer Mehrheitsbeteiligung der öffentlichen Hand ist unbestritten und wird auch in Nachbarkantonen verfolgt.» So will auch die Urner Regierung die Aktienanteile zumindest erhöhen.

Idee «Ur-Electra» wird nicht verfolgt

Der Engere Rat betont, es gehe ihm nicht darum, eine eigene Gesellschaft wie etwa eine «Ur-Electra» zu bilden, sondern um die Frage, ob eine Mehrheitsbeteiligung der öffentlichen Hand auch ohne gemeinsame Gesellschaft möglich sei. «Die Rollen und Funktionen im Strommarkt haben sich in den letzten 20 Jahren verändert, die öffentliche Hand hat mehrere Möglichkeiten, wie sie wirksam Einfluss nehmen kann.»

Und dazu bestehe nun die Gelegenheit. Denn in den kommenden 10 bis 20 Jahren laufen die Konzessionen zahlreicher Wasserkraftwerke im Kanton Uri aus, namentlich auch von Kraftwerken, die über eine Konzession der Korporation Uri verfügen. Der Engere Rat beurteilt die Zukunft der Wasserkraft positiv mit entsprechenden wirtschaftlichen Erträgen zu Gunsten der Urner Volkswirtschaft. Es sei auch davon auszugehen, dass sich finanzielle Rückflüsse für die Korporation Uri ergeben. «Wie hoch diese ausfallen, ist aus heutiger Sicht jedoch schwer zu beurteilen.»

Im Einklang mit Leitbild

Formell ist dies möglich. Das kantonale Recht beziehungsweise das Recht der Korporation lässt die klassischen Beteiligungsmöglichkeiten an einem Wasserkraftwerk offen. Dies geht vom Verzicht an einer Beteiligung bis hin zum Alleineigentum eines Kraftwerks. Was die Beteiligung an Betreibergesellschaften betrifft, ist die Regelung der Korporation identisch mit jener des Kantons: Die Korporation kann verlangen, dass der Konzessionär ihr eine erhebliche Beteiligung und eine entsprechende Vertretung in den Organen der Wasserkraftunternehmung ermöglicht.

Die Korporation Uri verfügt über keine eigentliche Energiestrategie in der Form, wie es der Kanton kennt. Jedoch ist im Leitbild der Korporation Uri folgendes festgehalten: «Wir unterstützen die Entwicklung und Gewinnung verschiedenster Energieformen und beteiligen uns an Unternehmen im Energiebereich.» Das Leitbild der Korporation Uri wurde vom Korporationsrat Uri seinerzeit zustimmend zur Kenntnis genommen.

Verwaltung betreibt nicht selber

Und das zeigt der Blick über die Grenzen hinaus: Jene Kantone, in denen die Wasserkraft eine hohe Bedeutung hat, haben auf der politischen Ebene entsprechende Strategien erarbeitet. So spielen in den Kantonen Wallis und Graubünden die Gemeinden in der Energiepolitik eine stärkere Rolle als in anderen Kantonen, weil sie (zumindest teilweise) über die Gewässerhoheit verfügen. «Da es in der Regel nicht zu den Aufgaben einer kantonalen Verwaltung gehört, Wasserkraftwerke selbst zu betreiben, sind spezialisierte Gesellschaften entstanden, an denen die öffentliche Hand beteiligt ist. Diese Gesellschaften sind je nach Ausgangslage und historischer Entwicklung unterschiedlich aufgestellt.» So gehört etwa das EWN in Nidwalden zu 100 Prozent dem Kanton, oder die AET komplett dem Kanton Tessin. Bei Grischelectra hält Graubünden die Mehrheit, bei der Repower ebenfalls im selben Kanton jedoch nur 22 Prozent.

Das Geschäft ist Teil der Korporationssitzung vom 24. Juni.