Enttäuschung bis Verständnis: So reagieren Mitarbeiter des Bistums Chur auf den Brief von Peter Bürcher Ein Dialog zwischen Chur und den Petitionären sei dringend nötig, findet ein Pfarrer des Bistums. Ein anderer Priester teilt die Meinung Peter Bürchers, dass es hierzu ein anderes Auftreten bräuchte. Lucien Rahm 27.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bischof Peter Bürcher.

Bild: Nadia Schärli (Chur, 6. Juni 2019)

Den Petitionären, die sich für Martin Kopp einsetzen, ginge es nicht wirklich um einen Dialog, sondern um politische Druckausübung. So äusserte sich der Churer Übergangsbischof Peter Bürcher kürzlich in einem Schreiben an die Priester, Diakone und Seelsorger seines Bistums (wir berichteten). Darauf liessen die gewählten Methoden dieser Gruppe schliessen, denn: «Wenn man mit jemandem sprechen will, treibt man ihn nicht mit einer Medienkampagne wochenlang vor sich her.»

Wie diese Worte bei den Adressaten des Schreibens ankommen, lässt sich schwer eruieren. Knapp zwei Dutzend angefragte kirchliche Führungspersonen der Urschweiz wollten sich nicht zum Brief äussern, konnten dies aus zeitlichen Gründen nicht tun oder liessen die Anfrage unbeantwortet.

Jemand, der die Sache nicht so stehen lassen will, ist hingegen Wendelin Bucheli.

«Es ist eine traurige Geschichte»,

sagt der Pfarrer der Pfarrei St. Peter und Paul in Bürglen auf Anfrage. Bereits im März, als Martin Kopp als Generalvikar der Urschweiz durch Bürcher abgesetzt wurde, wandte sich Bucheli mit einem Brief an ihn – sowie es rund 150 andere Personen per E-Mail oder Post offenbar ebenfalls taten. Darin äusserte der Bürgler Pfarrer sein Bedauern über den Entscheid des Übergangsbischofs, den er bereits aus früheren Jahren kennt. «Mit deinem Entscheid, Generalvikar Martin Kopp abzusetzen, hast du ein Tabu gebrochen», schreibt Bucheli im Brief. Bürchers Vorgänger habe dieses Tabu noch «in der Sorge um die Einheit des Bistums» respektiert. Kopp sei «jene Brücke» gewesen, welche die beiden Pole im polarisierten Bistum Chur noch zusammengehalten habe. «Du hast diese Brücke niedergerissen.»

Bitte, die Petitionäre ernst zu nehmen

Weiter äussert Bucheli in seinem Schreiben an Peter Bürcher den Wunsch, dass er mit den Petitionären in einen Dialog treten solle. «Ich bitte dich, die Initiatoren der Online-Petition ernst zu nehmen, auf ihr Ersuchen um ein Gespräch einzugehen und keinesfalls den Dialog zu verweigern. So könnte es dir gelingen, noch etwas gut zu machen.»

Pfarrer Wendelin Bucheli.

Bild: Urs Hanhart (Bürglen, 18. Juni 2015)

Mit seinem neusten Schreiben kommt Bürcher dieser Bitte allerdings nicht nach, im Gegenteil. Darin bezeichnet der Übergangsbischof die Petitionäre als «Pressure Group» – als Gruppe also, die besagten politischen Druck auszuüben versucht. Als solche versteht Pfarrer Bucheli die Gruppe, durch welche auch er sich vertreten fühlt, keineswegs. «Die Petitionäre verhalten sich fair.» Der Dialog sei das Ziel. «Wenn dieser nicht stattfindet, dann wird der Graben im Bistum immer noch tiefer. Die Negativspirale dreht sich so fortwährend weiter», sagt Bucheli. Statt sich auf ein Gespräch einzulassen und die Gruppe ernst zu nehmen, desavouiere Bürcher jedoch alle und treibe so die Polarisierung im Bistum voran.

Charaktereigenschaft Bürchers bringt Schwierigkeiten

Warum es dem Übergangsbischof nicht möglich ist, auf die Petitionäre zuzugehen, kann Bucheli nur vermuten. Eigentlich habe er Bürcher als einen sehr gütigen Menschen kennen gelernt, sagt der Bürgler Pfarrer. «Aber wenn er sich bedroht fühlt, geht er in die Verteidigung. Dann mauert er nur noch.» Das sei eine Charaktereigenschaft Bürchers, welche in seiner Funktion für Schwierigkeiten sorge. Bereits während seiner Tätigkeit in der Westschweiz, wo Bürcher in verschiedenen Funktionen der Kirche diente, habe dies für Probleme gesorgt.

«Darum wurde er schliesslich von Papst Benedikt nach Reykjavik versetzt.»

Bürcher sei für die aktuelle Entwicklung aber nicht alleine verantwortlich, sagt Bucheli weiter. «Er lässt sich auch missbrauchen von den Leuten, die ihn umgeben.» Die Absetzung von Martin Kopp, den Bucheli als «einen der wenigen authentischen» Kirchenleute bezeichnet, sei wohl vor allem durch den Generalvikar des Bistums Chur, Martin Grichting, forciert worden, vermutet Bucheli. «Kopp stellte nicht das Image der Kirche in den Vordergrund, sondern den Menschen. Das kam in Chur nicht gut an.» Die Art Kopps habe bei Grichting vielleicht etwas ausgelöst, was zu einer Aversion gegenüber dem Zentralschweizer Priester geführt haben könnte. Von diesen Kräften müsse sich Bürcher loslösen. «Vielleicht realisiert er es noch», hofft Bucheli.

«Der Gruppe geht es wohl tatsächlich auch um Spaltung»

«Ich fand den Bischofsbrief in seinem Hauptanliegen durchaus berechtigt», sagt hingegen Armando Auf der Maur, der seit kurzem in Altdorf als Vikar tätig ist. Wie Bürcher ist auch er der Meinung, dass die Vorgehensweise der Petitionäre nicht der richtige Weg sei. Die vom Bischof angesprochene Verletzung sei durchaus echt und verständlich. «Wenn wirklich ein Dialog gesucht würde, könnte man diesen auf andere Weise erreichen. Der angesprochenen Gruppe geht es wohl tatsächlich auch um Spaltung, die Stärkung der eigenen Position und vielleicht gar schlicht Vergeltung.»

Vikar Armando Auf der Maur. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 21. Oktober 2020)

Bürcher sieht in seinem Brief schliesslich auch etwas Positives daran, dass ihn gewisse Vertreter vor dem Diözesangericht angeklagt haben. Immerhin sei das Kirchenrecht somit die gemeinsame Basis von Bischof und den Kritikern. Hierbei lasse sich gemäss Auf der Maur, der mit dem Bischof auch schon persönlich zu tun hatte, eine Prise Humor herauslesen. Das könne je nachdem auch als Zynismus oder gar Arroganz ausgelegt werden. «Vielleicht hätte der Brief ein wenig sachlicher und weniger gefühlsbestimmt sein können», so Auf der Maur. «Mit dem Aufzählen einzelner Paragrafen aus dem Kirchenrecht wird beispielsweise das kritisierte Vorgehen der Petitionäre aufgegriffen, stilistisch zwar souverän, inhaltlich aber wenig fruchtbringend – ein Hinweis darauf, dass der Apostolische Administrator Bürcher den Brief wohl auch nicht ganz alleine verfasst habe», vermutet der Vikar.