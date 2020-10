Aufstand in der Leventina: Als die Urner einen Protest blutig niederschlugen Der Aufstand von 1755 in der Leventina stand im Zentrum des runden Tischs des Staatsarchivs Uri. Dabei wurde deutlich, dass diese blutige Konfrontation eine Ausnahme war. Markus Zwyssig 29.10.2020, 15.58 Uhr

Marco Polli-Schönborn hat intensiv über den Protest in der Leventina 1755 geforscht. Beim runden Tisch des Staatsarchivs Uri referierte er darüber. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 28. Oktober 2020)

Der diesjährige runde Tisch des Staatsarchivs Uri stand unter besonderen Vorzeichen. Die Veranstaltung fand in der Aula des Berufs- und Weiterbildungszentrums Uri (BWZ Uri) statt. Dies ermöglichte es einerseits, die geforderten Schutzmassnahmen und den Sicherheitsabstand einzuhalten. Andererseits war der Standortwechsel aber auch notwendig wegen der Umbauarbeiten bei Staatsarchiv und Kantonsbibliothek. «Zurzeit geht es bei uns ziemlich turbulent zu und her», sagte Hans Jörg Kuhn, Leiter des Staatsarchivs Uri.

Thema der Veranstaltung war der Aufstand von 1755 in der Leventina. Dabei wurden drei Männer zum Tod verurteilt. Der Luzerner Historiker und Gymnasiallehrer Marco Polli-Schönborn geht in seinem neuen Buch den Ursachen des Aufstands detailliert nach. Beim runden Tisch führte der Autor mit einem Referat in die Thematik ein und legte seine zentralen Erkenntnisse dar, diskutierte mit Rolf Gisler-Jauch, stellvertretender Leiter des Staatsarchivs, und der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Carla Arnold. Zudem beantwortete er Fragen aus dem Publikum. 45 Personen nahmen an der Veranstaltung teil.

Rolf Gisler-Jauch diskutiert mit Marco Polli. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 28. Oktober)

Widerstand gegen die Herrschaft der Urner

Worum geht es? Von 1480 bis 1798 – also mehr als 300 Jahre lang – hatten die Urner in der Leventina das Sagen. Lange Zeit genoss die Urner Vogtei grosse politische und wirtschaftliche Freiheiten. So trat vor Ort regelmässig eine Landsgemeinde zusammen, und ein lokaler Rat lenkte die Geschicke, vor allem auch im Bereich der Rechtsprechung. Zwar regierte dieser Rat im Auftrag des Urner Landvogts, tatsächlich handelte er aber praktisch unabhängig.

Ab Mitte des 17. Jahrhunderts gab es in der Leventina jedoch vermehrt Kräfte, welche die fremde Herrschaft nicht mehr akzeptieren wollten. Auslöser für den Streit war eine neue Verordnung im Vormundschaftswesen. An der Landsgemeinde 1754 trat dieser Widerstand offen zu Tage. Bei einem Aufstand verhafteten die Leventiner 1755 den Urner Landvogt. Die Urner reagierten heftig auf die Provokation und besetzten die Leventina mit Hilfe eidgenössischer Truppen. Die Urschner schlugen sich auf die Seite der Urner. Drei als Rädelsführer des Aufstandes beschuldigte Männer wurden öffentlich hingerichtet und die lokale Landsgemeinde abgeschafft.

Hans Jörg Kuhn, Leiter des Staatsarchivs Uri, im Gespräch mit Historiker Marco Polli. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 28. Oktober 2020)

Heftiger Konflikt war die Ausnahme – bis heute blieben die guten Beziehungen

Marco Polli betonte, dass ein derart heftiger Protest in der Leventina die Ausnahme gewesen sei. Der Widerstand legte sich. 1798 endete die Urner Herrschaft. 1799, ein Jahr später, kamen die Leventiner den Urnern zu Hilfe, um sich gegen die Franzosen zu wehren.

«Die damalige Herrschaftsform der Urner war grossmehrheitlich durch Kooperation gekennzeichnet», so der Historiker, der als Bürger von Quinto Tessiner Wurzeln hat. Die Urner hätten nach der Niederschlagung der Proteste ein ungutes Gefühl gehabt. «Der Austausch, vor allem, was den Handel betraf, zwischen Uri und der Leventina war sehr rege», weiss Polli. «Es gab intensive Beziehungen und auch verwandtschaftliche Verbindungen.»

Verbunden über Eishockey, Frühitalienisch und durch viele Italienisch geprägte Mundartausdrücke

Und diese bestehen bis heute. So bezeichnete Polli das Frühitalienisch im Kanton Uri als Zeichen der Verbundenheit. Und die Urner sind die grössten Fans des Eishockeyclubs Ambrí-Piotta. Auch in der lokalen Mundart fand die Beziehung ihren Niederschlag. Im Urner Dialekt gibt es gemäss dem Urner Mundartwörterbuch von Felix Aschwanden rund 500 Wörter, die italienischen Ursprung haben.

Hinweis: Das Buch «Kooperation, Konfrontation, Disruption; Frühneuzeitliche Herrschaft in der Alten Eidgenossenschaft vor und während des Leventiner Protestes von 1754/55» von Marco Polli-Schönborn ist im Basler Schwabe Verlag erschienen.