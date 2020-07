Mehr Menschen an Bergseen und am Vierwaldstättersee im Coronasommer – Urner Rettungsschwimmer informieren die Badenden Eine Aktion will helfen, Unfälle im Wasser zu vermeiden. Mehrere Patrouillen informieren am kommenden Wochenende die Badenden am Ufer des Vierwaldstättersees und am Golzernsee. Markus Zwyssig 03.07.2020, 05.00 Uhr

Sara Ineichen im Schwimmbad in Altdorf. Am kommenden Wochenende ist sie am Vierwaldstättersee unterwegs, um die Badenden zu informieren. Bild: Urner Zeitung

Diesen Sommer verbringen wegen der Pandemie mehr Menschen als sonst ihre Ferien in der Schweiz. Schwimmbäder und auch die Freiluftbäder müssen die Zahl der Besucher begrenzen. Das heisst, dass viele Menschen den Vierwaldstättersee und die zahlreichen Bergseeli miteinander teilen. Je mehr Menschen sich an, in und auf offenen Gewässern aufhalten, desto grösser ist die Gefahr, dass es zu Ertrinkungsfällen kommt. Das befürchtet die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft (SLRG). Sie will daher die Baderegeln in Erinnerung rufen.

Auch die Sektion Uri der SLRG will Gegensteuer geben. Am kommenden Wochenende sind zahlreiche Mitglieder an beliebten Badeorten am Vierwaldtstättersee zwischen der Isleten bis nach Flüelen unterwegs. Auch die Seepolizei wird mit ihrem Polizeiboot bei der Aktion mitmachen. In den Patrouillen machen die Rettungsschwimmer die Badenden auf das richtige Verhalten am See aufmerksam. Informieren werden sie auch am Golzernsee. Sie haben Flyer, aber auch Jasskarten und «Pflästerli »dabei.

«Es ist wichtig, dass die Menschen immer wieder an die Baderegeln erinnert werden», sagt Rettungsschwimmerin Sara Ineichen. «Werden diese eingehalten, könnten fast alle Unfälle vermieden werden.» Die 44-jährige Flüelerin weiss, wovon sie spricht. Ineichen ist Mitglied im Christoferus-Rat. Jedes Jahr beschäftigt sie sich mit zehn bis zwanzig Unfällen, die aber glimpflich ausgegangen sind. Ihre Aufgabe ist es, sich bei den Rettern für deren Einsatz zu bedanken.

In Uri gibt es einzig im Strandbad Flüelen sowie beim Seelisberger Seeli offizielle Aufsichten. Ansonsten sind der Vierwaldstättersee wie auch die Bergseeli zum Baden frei zugänglich. Trotz der vielen Bademöglichkeiten ohne professionelle Aufsicht, passieren im Kanton Uri wenig Unfälle. «Viel zur Sicherheit im Wasser trägt das Schulschwimmen bei», ist Sara Ineichen überzeugt. «Dieses wird im Kanton Uri flächendeckend angeboten.»

Für junge und ältere Schwimmer lauern Gefahren

Studien des Bundesamts für Unfallverhütung (BFU) belegen, dass junge Männer zwischen 20 und 30 Jahren am meisten beim Hineinspringen verunfallen. «Sie springen hinein, ohne die Wassertiefe zu kennen», sagt Sara Ineichen. Dabei kommt es immer wieder zu schweren Unfällen, wie gerade kürzlich wieder am Rotsee.

Aber auch ältere Menschen schätzen sich oft falsch ein, sie wagen sich alleine zu weit ins Wasser hinaus. Im Notfall kann das verheerend sein. Erleidet jemand im Wasser einen Herzinfarkt, kommt meistens jede Hilfe zu spät. «Wenn jemand dabei ist oder wenn es an Land passiert, dann kann man vielfach rechtzeitig reagieren und helfen», so Ineichen.

Darauf muss man achten:

Eltern müssen ihre Kinder am Wasser stets begleiten. Kleinkinder müssen immer in Griffnähe beaufsichtigt werden.

Wer Alkohol oder Drogen konsumiert hat, darf nicht ins Wasser.

Schwimmer dürfen nie überhitzt ins Wasser springen. Der Körper braucht Anpassungszeit.

Nicht in trübe oder unbekannte Gewässer springen. Diese können Gefahren bergen.