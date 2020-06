Coronakrise kommt Spitäler in Uri, Ob- und Nidwalden teuer zu stehen Die Spitäler in Uri, Nidwalden und Obwalden kehren schrittweise zur Normalität zurück. Was bleibt, ist ein hoher finanzieller Schaden. Die Direktoren hoffen auf Unterstützung von Bund, Kantonen und Versicherungen. Philipp Zurfluh 05.06.2020, 17.47 Uhr

Die Schweizer Spitäler waren gerüstet für eine Coronawelle. Viele Betten blieben leer, um bei einer ansteigenden Zahl von Covid-19-infizierten Patienten reagieren zu können. Der Bund ordnete an, nur noch notwendige Operationen durchzuführen. Nicht akute Eingriffe mussten verschoben werden.

Mittlerweile entwickelt sich die Lage Richtung Normalität. Doch die Covid-19-bedingten Massnahmen, welche die Spitäler umsetzen mussten, haben gravierende finanzielle Auswirkungen. Eine erste datenbasierte Abschätzung, welche durch den national tätigen Verein Spitalbenchmark in Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen PWC Schweiz durchgeführt wurde, zeigt, dass die Massnahmen die Jahresabschlüsse der Spitäler und Kliniken mit 1,7 bis 2,9 Milliarden belasten werden. Davon ist bis Mitte Mai 2020 bereits ein Schaden von schätzungsweise 1,5 bis 1,8 Milliarden Franken entstanden – 80 Prozent davon wegen des Operationsverbots.

Wie teuer die finanziellen Ausfälle das Kantonsspital Uri (KSU) zu stehen kommen, kann Fortunat von Planta, Direktor des Kantonsspitals Uri, nicht sagen: «Wir geben keine Schätzungen bekannt, weil die Ungenauigkeit zu hoch ist.» Die Spitalleitung setze alles daran, Ende Jahr vergleichsweise gut dazustehen. «Eine Aussage zum heutigen Zeitpunkt wäre jedoch nicht seriös», betont von Planta. Das Spital musste bislang keine Soforthilfe in Anspruch nehmen. «Das ist auch nicht vorgesehen», sagt von Planta. Die Einbussen könnten bis Ende Jahr kompensiert werden, aber nur teilweise.

Der Spitaldirektor begründet: «Wenn die Skipisten geschlossen sind, dann gibt es keine Skiunfälle, und somit keine Diagnostiken und keine Operationen. Das kann nicht nachgeholt werden.» Laut Spitaldirektor ist zudem die Grippewelle ausgeblieben, weil man sich auch bei der Grippe nicht mehr ansteckte. «Das sind nur zwei Beispiele, die aufzeigen, dass viele Erträge nicht einfach zu einem späteren Zeitpunkt erwirtschaftet werden können», erklärt von Planta.

In Rekordzeit Versorgung sichergestellt

Der Spitalverband H+, der die öffentlichen und privaten Schweizer Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen vertritt, fordert, dass die ungedeckten Mehrkosten und die Ertragsausfälle durch den Bund, die Kantone und die Versicherer kompensiert werden. Die Spitäler hätten «in Rekordzeit Personal, Infrastrukturen und Material bereit gestellt», damit die an Covid-19 erkrankten Patienten zu jedem Zeitpunkt die notwendige medizinische und pflegerische Versorgung erhielten. Ausserdem würden die Versicherer über Reserven in der Grössenordnung von rund neun Milliarden Franken verfügen, so der Spitalverband H+. Diese sollten für unvorhergesehene Mehrkosten wie zum Beispiel bei einer Epidemie eingesetzt werden. Von Planta meint: «Es braucht einen Gesundheitsgipfel bestehend aus Bund, Kantonen, Krankenversicherungen und Leistungserbringern. Alle müssen einen Beitrag leisten.»

Beim KSU wurden mittlerweile fast alle Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückgeholt. Kurzarbeit gab es im Monat Mai nur noch im Spitalrestaurant. Auch auf der Coronastation ist wieder etwas Normalität eingekehrt. Im April waren dort zu Spitzenzeiten im insgesamt rund 40 Personen beschäftigt. Derzeit ist keine an Covid-19 infizierte Person auf der Coronastation mehr hospitalisiert. Sofern es Patienten gäbe, wäre ein Team bestehend aus mindestens zwei Pflegerinnen und Pflegern in Bereitschaft. Bis zu 13 Beatmungsplätze stehen in Uri im Notfall zur Verfügung. «Bei einem Anstieg der Coronafälle könnten wir zeitnah reagieren. Wir beobachten die Situation täglich», erklärt der Direktor des Kantonsspitals Uri. Am 1. Juni stellt das KSU wieder auf Normalbetrieb um.

Urs Baumberger, Direktor des Kantonsspitals Nidwalden (KSNW), liess Anfang Mai gegenüber dieser Zeitung verlauten, dass man ohne staatliche Soforthilfe auskomme, dank genügend hoher Liquidität. Das sei auch weiterhin der Fall: «Die Liquidität des Kantonsspitals Nidwalden ist gesichert. Wenn die Auslastung bis Ende Jahr erwartungsgemäss sein wird, braucht es dieses Jahr keine Soforthilfe», erklärt Baumberger. Er rechnet mit Umsatzeinbussen von einigen Millionen Franken. Das KSNW hatte 2019 einen Betriebsertrag von rund 80,5 Millionen Franken erarbeitet. Dies bedeutet durchschnittlich pro Monat gut 6,7 Millionen Franken. Ob die markanten Ausfälle von Mitte März bis Ende April in den kommenden Monaten zu kompensieren sind, bezweifelt Baumberger.. «Das hängt auch von der weiteren Entwicklung der Pandemie ab. Ob es dieses Jahr zum Beispiel noch eine zweite Welle geben wird.» Das Spital wird voraussichtlich erst mit dem Jahresabschluss 2020 genauere Angaben zu den finanziellen Auswirkungen machen. «Es wird sich um einen einstelligen Millionenbetrag handeln», so Baumberger. Der Spitaldirektor hofft auf eine faire Lösung, was die Übernahme der finanziellen Ausfälle betrifft. «Es gibt plausible Argumente für die Kostenübernahme durch Bund, Kantone und Versicherungen.»

Nach wochenlangen Einschränkungen wird auch im KSNW der Normalbetrieb wieder hochgefahren. Mittlerweile gibt es für die Patienten keine Einschränkungen mehr bei Behandlungen. Auch die Besucherregel wurde erheblich gelockert. «Werdende Väter dürfen wieder normal bei der Geburt auf der Station anwesend sein», erklärt der Spitaldirektor etwa. Gemäss den üblichen Regeln sind Besuche für Patienten von engsten Angehörigen uneingeschränkt zugelassen. Auch Betreff Zahl an Covid-19 infizierten Patienten kann Baumberger Erfreuliches vermelden. «Seit Wochen haben wir keinen, respektive nur vereinzelt Covid-19 Patienten.»

Ein grosses finanzielles Loch entstand beim Kantonsspital Obwalden (KSOW). Weil Mitte Mai das Geld ausgegangen wäre, sprach der Kanton eine Soforthilfe in der Höhe von 4,4 Millionen Franken. Der Kantonsrat bewilligte am Donnerstag den Antrag der Regierung mit 53 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung. «Eine Kompensation der finanziellen Einbussen ist im laufenden Jahr wahrscheinlich nur teilweise möglich», erklärt Spitaldirektor Andreas Gattiker. Zuletzt war unklar, ob das KSOW als öffentlich-rechtlicher Arbeitgeber Anspruch auf Kurzarbeit hat. Diese Frage ist weiterhin offen. «Ich rechne für das Spital als Dienstabteilung des Kantons nicht mit einer Kurzarbeitsabgeltung», sagt Gattiker. Für ihn ein Ärgernis: «Es ist nicht ganz korrekt, dass das Kantonsspital Obwalden und seine Angestellten in die Arbeitslosenkasse einzahlen, wenn sie die Leistungen nicht nutzen können.»

«Eigentlich müssten Versicherer Prämien senken»

Spitaldirektor Gattiker hofft derweil, dass sich Bund, Kanton und Krankenkassen auf eine Lösung einigen können, wer wie hoch für die Corona-bedingten Ausfälle haftet. Gattiker kritisiert, dass gewisse Politiker aus dem linken Spektrum die Krankenversicherer in die Pflicht nehmen wollen, obwohl hier eine differenzierte Sicht notwendig wäre. «Die Krankenversicherer sind Treuhänder der Gelder von Prämienzahlern und zahlungspflichtig bei erbrachter Leistung, wie zum Beispiel für angeordnete Coronatests, aber sicher nicht bei Leistungsausfall», so Gattiker «Vielmehr müssten 2021 die Krankenversicherer die Prämien senken, weil sie weniger Leistungen ausgerichtet haben», so Gattigkers Meinung. «Da finde ich es unglücklich, wenn ein Versicherungsverband mitten im Lockdown von einem Prämienanstieg für kommendes Jahr spricht.»

Wie im Kantonsspital Nidwalden ist auch in Obwalden die Anzahl von Covid-19-Patienten auf vereinzelte Fälle gesunken. «Wir haben während des Lockdown vier provisorische Beatmungsplätze im Aufwachraum bereitgestellt. Diese wurden jedoch nie benötigt und unterdessen zurückgebaut. Sie könnten aber innert drei Stunden wieder aufgebaut werden», sagt Andreas Gattiker.