Interview Jens Krüger vor dem abgesagten Konzert in Altdorf: «Ohne soziale Medien wäre das Überleben als Musiker gar nicht möglich» Die Krüger Brothers wären am Freitag im Theater Uri aufgetreten. Jens Krüger schwärmt von der Akustik des Saals. Die Band, die sonst jährlich 150 Konzerte gibt, hat heuer wegen Corona nur einen Bruchteil an Auftrittsmöglichkeiten. Markus Zwyssig 29.10.2020, 05.00 Uhr

Jens Krüger (links) zusammen mit seinem Bruder Uwe auf der Bühne im Theater Uri. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 29. Oktober 2017)

In den USA gehören sie zu den bekanntesten Countrymusikern. Fast jedes Jahr reisen sie in die Schweiz und da gehört jeweils ein Auftritt im Theater Uri fest zum Programm. Erneut sind die in der Schweiz aufgewachsenen Brüder Jens und Uwe Krüger extra aus den USA angereist. Wegen Corona ist alles mit mehr Aufwand und besonderen Schutzmassnahmen verbunden. Die Musiker nahmen sogar eine zehntägige Quarantäne auf sich, nun wurde der Auftritt wegen der verschärften Massnahmen abgesagt. Wir sprachen vor dem Entscheid des Bundesrats mit Jens Krüger über die schwierige Zeit als Musiker, die wenigen Auftrittsmöglichkeiten und über die Suche nach Alternativen, um trotzdem mit den Fans in Kontakt zu bleiben.

Jens Krüger, hat sich der Zusatzaufwand mit der Quarantäne für die Konzerte in der Schweiz gelohnt?

Nein, jetzt sieht es nicht danach aus. Wenn wir vor unserer Abreise gewusst hätten, dass sich die Coronasituation in der Schweiz in einer kurzen Zeit derart verschärft, hätten wir vielleicht alles abgesagt. Aber die Zahlen stiegen in der Schweiz derart rasch an. Das haben wir nicht erwartet. Auch die Quarantäne ist eigentlich eine verrückte Sache. Es wird einem zehn Tage lang verboten, aus dem Haus zu gehen, das ist ein rechter Einschnitt. So ab dem fünften oder sechsten Tag wird es anstrengend.

Trotzdem ziehen Sie die Tournee jetzt durch. Machen die Konzerte überhaupt Spass?

Ja, sehr. Unser Bassist Joel Landsberg hatte Bedenken wegen Corona und ist in den USA geblieben. Nun treten wir mit Peter und Walter Keiser auf. Die Keiser Twins sind alte Freunde. Drei Tage haben wir in der Schweiz zusammen geprobt. Vom ersten Ton an sprang der Funke. Wir konnten intensiv an der Musik feilen. Für uns ist es eine freudige, interessante Zusammenarbeit. Wir freuen uns wie Kinder, auf der Bühne zusammen zu spielen. Wir haben ja erwartet, dass es Spass macht, aber dass es so viel Spass macht, das hätten wir nicht gedacht.

Negativ ist sicher, dass nicht so viele Leute an die Konzerte kommen. Die Menschen sind verunsichert.

Das ist angesichts der Situation aber auch verständlich. Es geht uns gar nicht so sehr ums Geld. Vielmehr wollen wir schauen, ob wir überhaupt auftreten können. Und es zeigt sich: Das Sicherheitskonzept hält stand. Bisher ist es sehr gut und, ich glaube, auch sehr sicher gegangen. Das Publikum trägt Masken. Desinfektionsmittel steht bereit. Der Abstand von der Bühne ist genügend gross, denn wir Musiker tragen während des Auftritts keine Masken. Die Leute verweilen nicht im Foyer. Es gibt keine Pause und wir verkaufen anschliessend keine CD. Ursprünglich waren in der Schweiz neun Konzerte geplant. Die Auftritte in Thun und Landquart wurden abgesagt. Jetzt hoffen wir, dass es keinen Dominoeffekt gibt. Das wäre schade. Obwohl wir Verständnis hätten, wenn es nötig wäre, weitere Konzerte abzusagen.

Normalerweise geben Sie jährlich 150 Konzerte. Wie viele sind es im 2020?

Bis Anfang März waren wir noch auf Tournee. Wir spielten in Florida, New York, Kalifornien und Washington State. Dann waren wir in Europa. Als wir aus England zurückkamen, war eigentlich Funkstille. Ein halbes Jahr lang haben wir gar keine Konzerte gegeben. In nächster Zeit stehen endlich wieder ein paar Auftritte an. Aber die Situation ist sehr unsicher.

Wie kommen die Krüger Brothers finanziell über die Runden?

Ohne soziale Medien wäre das Überleben als Musiker gar nicht möglich. Das sind wirklich Lebensretter für uns – wirtschaftlich gesehen. Wäre das in den 1990er-Jahren passiert, da hätte es schlicht nichts mehr gegeben. Wir haben sehr treue und loyale Fans, die uns Geld schicken. Wir machen seit März Livestreams aus dem Studio. Jeweils am Freitag und Samstagabend senden wir live. Wir haben schon 60 Sendungen gemacht. Das ist eine völlig neue Welt für uns. Wenn wir auf Tournee sind, haben wir 20 bis 30 Songs. Den Livestream schauen immer ähnliche Leute, das heisst, wir müssen immer wieder neue Lieder spielen. Wir haben bereits rund 400 Lieder gespielt. Das erinnert uns ein bisschen an längst vergangene Zeiten.

Wie meinen Sie das?

Uwe und ich waren ja früher mal Strassenmusiker. Das war Ende der 1970er und Anfang 1980er-Jahre. Jetzt sind wir wieder am selben Ort wie damals, angewiesen auf Almosen. Es ist so surreal. Wir machen einfach, was möglich ist. Wir haben ein Studio und jetzt die Technik etwas erweitert und investiert. Dank der Spenden sind wir so weit, dass bildlich gesprochen unsere Nase noch über dem Wasser ist. Wir haben ja noch Glück, weil wir die entsprechende Infrastruktur haben. Wenn ich andere Musiker sehe, die das nicht haben, bei denen ist nichts mehr los. Das kann ja noch bis im nächsten Sommer dauern.

Nach Altdorf kommen Sie immer wieder. Weshalb?

Die Auftritte im Tellspielhaus sind uns immer extrem wichtig, und das nicht nur, weil unsere Musikkarriere einst in Seelisberg begann. Das Theater Uri ist der best klingende Saal weit und breit. Die Akustik ist phänomenal, hier kann man richtig Musik vorführen. Ich finde es jedes Jahr fantastisch, in Altdorf zu spielen. Wir sind zwar oft hier, versuchen aber immer wieder etwas Neues. Wir traten schon zusammen mit einem Streichquartett, einem Kammerorchester sowie mit Maya und Carlo Brunner. Beim Auftritt mit den Keiser Twins ist es ein Heimspiel. Es ist so natürlich, miteinander Musik zu machen. Sie kommen aus einer Welt mit mehr Funk und Smooth Jazz. Das trifft sich mit unserer Rootsmusik auf eine interessante Art und Weise.

