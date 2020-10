Ausgeweitete Maskenpflicht im Kanton Uri fordert Fingerspitzengefühl Seit gestern gilt national eine Maskentragpflicht in Läden, Restaurants, Poststellen und an vielen weiteren öffentlich zugänglichen Orten. Doch keine Regel ohne Ausnahme: Kinder unter 12 Jahren oder Personen mit ärztlichem Attest dürfen auf den Mundschutz verzichten. Nino Gisler 20.10.2020, 13.40 Uhr

Ein Ende der Coronapandemie rückt wieder in weite Ferne: Die steigenden Covid-Fallzahlen haben den Bundesrat am Wochenende dazu veranlasst, eine gesamtschweizerische Maskentragpflicht einzuführen. Seit gestern gilt in allen Läden, Kinos wie auch bei Poststellen das Masken-Obligatorium. Ausgenommen von der Maskentragpflicht sind Kinder unter 12 Jahren und Personen, die aus medizinischen oder anderen Gründen keine Maske tragen können und vom Arzt dafür ein Attest haben.

Die Regeln sind klar. Doch schon machen Erzählungen die Runde, wonach gewissen Personen ohne Maske der Zutritt zu Geschäften verwehrt wurde – trotz Attest. Von Bösen Blicken und gar Pöbeleien ist die Rede. Besonders das Verkaufspersonal sei auf Menschen mit Beeinträchtigungen zu wenig sensibilisiert, sagt Marc Moser vom Dachverband Behindertenorganisationen Schweiz gegenüber dem «Blick». Doch wie sieht es in Uri aus?

Chauffeure dürfen Fahrgäste lediglich auf Maskentragen hinweisen

Bereits seit dem 6. Juli gilt auch in Uri eine Maskenpflicht in allen öffentlichen Verkehrsmitteln. Bislang gab es keine Fälle, in denen Fahrgästen ohne Maske der Zutritt in den Bus verweigert wurde, so Reto Marzer, Vorsitzender der Auto AG Uri. «Unser Fahrdienstpersonal hat lediglich die Befugnis, unsere Fahrgäste auf das Maskentragen hinzuweisen.» Die Chauffeure kennen in der Regel die Fahrgäste mit Beeinträchtigungen, so erübrige sich die Frage nach einem ärztlichen Attest, führt Marzer weiter aus. Weitergehende Rechte besitze aber das Kontrollpersonal: «Auf Verlangen von unseren Kontrolleuren müssen die Fahrgäste ohne Maske ihr Attest vorweisen.» Ansonsten kann das Personal, das für die Kontrolle von Fahrausweisen beauftragt ist, Personen ohne Maske auffordern, bei der nächsten Haltestelle auszusteigen. Falls ein Fahrgast, sei es aus Datenschutzgründen, kein Attest vorweisen will, müsse die Polizei eingeschaltet werden. Das weitere Vorgehen unterliege «nicht mehr der Kompetenz der AAGU». Doch auch dies sei in der Realität noch nicht vorgekommen. Marzer findet vor allem lobende Worte: «Unsere Gäste zeigten sich sehr diszipliniert in Bezug auf die Maskentragpflicht in den Bussen und an den Haltestellen der AAGU.»

Bereits seit einigen Monaten ein alltägliches Bild: Fahrgäste mit Schutzmasken. Peter Schneider / KEYSTONE

Auch im Urnertor gilt seit gestern die Maskenpflicht in allen Verkaufslokalen. Von der Maskentragpflicht ausgenommen sind neben Kindern unter 12 Jahren und Kunden mit Attestnachweis auch Personen, die durch zweckmässige Abschrankungen geschützt sind, lässt das Urnertor auf der Website verlauten. Damit gemeint sind die Plexiglasscheibe an der Kasse oder bei einem Beratungsgespräch. Auf Anfrage verwiesen die Verantwortlichen des Urnertors auf die Migros Genossenschaft Zentralschweiz. Die Mitarbeiter der Migros würden die Kunden freundlich und bestimmt auf die Maskenpflicht hinweisen, jedoch keine weitere Schritte unternehmen. Ausgenommen seien natürlich Kunden, welche mit einem Attest nachweisen könnten, dass sie von der Maskenpflicht befreit seien, heisst es weiter. «Wir sehen uns nicht als Kontrolleure der Maskenpflicht», sagt Nina Glur, Mediensprecherin der Migros Genossenschaft Zentralschweiz.

Für die Bekämpfung des Coronavirus ist in Uri der kantonale Sonderstab zuständig. Das Contact Tracing Team Uri sei derzeit stark gefordert, heisst es im jüngsten Lagebulletin vom vergangenen Freitag. Um die Einhaltung der Maskenpflicht überprüfen zu können, würden in nächster Zeit vermehrt Stichprobenkontrollen in Läden, Clubs oder auch Restaurants unternommen, heisst es beim kantonalen Sonderstab auf Anfrage. Bislang seien aber noch keine Sanktionen gegen Personen ohne Maske ausgesprochen worden.