Die Krüger Brothers kommen trotz Corona nach Uri – andere Künstler sagen ab Das Theater Uri sieht sich mit zahlreichen Absagen und Änderungen konfrontiert. Michel Truniger spricht von einer schwierigen Zeit. Markus Zwyssig 22.10.2020, 05.00 Uhr

Jens und Uwe Krüger spielen trotz Coronakrise im Theater Uri. Diesmal werden sie von den Keiser Twins begleitet. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 29. Oktober 2017)

Der Jodlerklub Wiesenberg hat abgesagt, das Cabaret Divertimento tritt nicht auf und auch der traditionelle Kiblitanz findet nicht statt. Für Michel Truniger, Leiter des Theaters Uri, und für sein Team sei es eine schwierige Zeit. «Wir sind immer wieder mit neuen Schutzmassnahmen konfrontiert.» Das bringe zahlreiche kurzfristig Änderungen mit sich. Zahlreiche weitere Veranstaltungen sind in der Schwebe. Michel Truniger:

«Vieles, was wir zurzeit machen, ist Sisyphus-Arbeit. Wir machen aber weiter, so lange wir können und haben Verständnis für die derzeitigen Auflagen.»

Profis und Laien urteilen anders

Der Leiter des grössten Urner Kulturhauses hat mit ganz unterschiedlichen Künstlern zu tun, die bei ihm auf der Bühne stehen. Die Entscheide, ob Veranstaltungen stattfinden könnten oder nicht, seien schwierig zu fällen und würden vermehrt den Organisatoren überlassen. Dabei beurteilen Vereinspräsidenten die Situation ganz anders als Manager und Booking-Agenten. «Profis sind sehr auf ein gutes Schutzkonzept bedacht. Sie wollen eine Veranstaltung wenn immer möglich durchführen.»

Anders sieht es bei Laien oder semiprofessionelle Künstlern aus. «Da steht meist noch ein anderer Arbeitgeber dahinter», weiss Truniger. Vielfach empfehle und rate dieser momentan aus Sicherheitsgründen, dass seine Mitarbeiter ihrem Hobby nicht nachgehen würden. Das bekämen neben den Kulturveranstaltern auch die Sportvereine zu spüren.

Divertimento bei einem Auftritt in Altdorf. Das Urner Publikum muss sich gedulden, bis die beiden wieder einmal in Uri zu sehen sein werden. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 5. Mai 2017)

Krüger Brothers gingen für ihre Fans in die Quarantäne

Nicht verzichten müssen die Urner auf das Konzert der Krüger Brothers, welches am Freitag, 30. Oktober stattfindet. «Sie sind für ihre bevorstehenden Auftritte in der Schweiz extra aus den USA angereist. Dabei haben sie sogar die damit verbundene Quarantäne auf sich genommen», weiss Truniger.

Bereits sind sie mit Peter und Walter Keiser für die Konzerte am Üben. Mit der bekannten Schweizer Rhythmus-Sektion werden sie auch im Theater Uri zu hören sein. Bassist Joel Landsberg kann diesmal aufgrund der Corona-Situation nicht dabei sein.

Maskenpflicht ausgeweitet, Bar geschlossen

Das Theater Uri unternehme alles, um den Besuch im grössten Urner Kulturhaus sicher zu machen, sagt Truniger. «Wir stehen in engem Kontakt mit den Behörden», so Truniger. Zwei Personen des Sonderstabs Covid-19 seien im Haus gewesen und hätten das Schutzkonzept kontrolliert und alles in Ordnung gefunden. «Wir haben bereits seit Sommer eine Maskenpflicht», sagt Truniger. Diese sei nun sogar noch ausgeweitet worden und gelte, sobald jemand das Haus betrete. Zudem ist die Bar bis auf weiteres geschlossen.

Bei den Veranstaltungen gibt es keine Pausen, und sie sind zeitlich auf 80 bis 90 Minuten beschränkt. Die Künstler würden im Haus eine Schutzmaske tragen und sie erst beim Betreten der Bühne abnehmen. Zudem würden auch Orchestermitglieder zum Teil mit Maske spielen.

Veranstaltungen sind nur auf zwei Wochen planbar

«Unseren Spielplan im Theater Uri immer aktuell zu kommunizieren ist momentan ganz schwierig», sagt Truniger. Die Spielpläne insbesondere auch im Programm der Dezembertage müssten in den kommenden Wochen wohl weiter angepasst werden. Planen könne man nur kurzfristig, beschränkt auf den Zeitraum der kommenden beiden Wochen.

Weiter in die Zukunft zu schauen sei schwierig. So ist es denn auch fraglich, ob die geplanten Veranstaltungen mit Künstlern aus Italien, München und Paris stattfinden können. Die aktuellsten Neuigkeiten würden auf der Webseite www.theater-uri.ch und in der Lokalzeitung publiziert.