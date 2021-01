Interview Von Hollywood auf den Urnerboden: Exil-Urner führt bei «Wilder 4» Regie Claudio Fäh lebt und arbeitet in Los Angeles. Zurzeit dreht er für das Schweizer Fernsehen die vierte Staffel der Serie «Wilder» und zwar in seinem Heimatkanton. Markus Zwyssig 07.01.2021, 19.24 Uhr

Regisseur Claudio Fäh dreht demnächst auf dem Urnerboden «Wilder 4». Bild: PD

Die dritte Staffel von «Wilder» läuft gerade im Fernsehen. Und die Serie um Kriminalpolizistin Rosa Wilder und Manfred Kägi von der Bundeskriminalpolizei Bern soll weiter gehen: Bereits starten die Dreharbeiten für die vierte Staffel. Der Exil-Urner Claudio Fäh führt Regie und sagt, was ihn an seiner neuen Aufgabe reizt.

Claudio Fäh, Sie haben für «Wilder» Ihren Arbeitsort von Hollywood auf den Urnerboden verlegt. Wie fühlt sich das an?

Für mich ist das ein unglaubliches Geschenk. «Wilder» ist eine ausgesprochen gute Serie. Als ich angefragt wurde, ob ich die Regiearbeit übernehmen wolle, musste ich nicht lange überlegen. Der Unterschied zwischen der Arbeit für einen internationalen Film und einer Serie für das Schweizer Fernsehen ist nicht so gewaltig. An dieser Serie wird sehr gut und professionell gearbeitet. Man hat eh nie genug Geld, um genau das zu machen, was man will. Ein solches Projekt wie «Wilder» habe ich mir schon lange gewünscht.

Weshalb?

Einen Thriller und erst noch in sechs Teilen zu drehen, das sagt mir zu. Die Vorlage ist zwar sehr herausfordernd. Die Geschichte geht nun zurück an den Ausgangsort, den Urnerboden. Den Drehort finde ich sensationell. So etwas kann man auf der Welt weit suchen. Es ist ein verwunschener und wunderbar schöner, kinotauglicher Ort. Damals, bei der Wahl des Drehorts für die erste Staffel, haben sie die richtige Wahl getroffen.

Als Urner haben Sie sicherlich eine besondere Beziehung zum Urnerboden. Werden Sie nun beim Drehen an ihre Kinder- und Jugendzeit erinnert?

Ja, ich war damals mit Freunden mehrmals auf dem Urnerboden. Wir haben hier jeweils gezeltet. Die Familie meines Cousins Roman Schön besass auf dem Urnerboden eine Alphütte. Daran erinnere ich mich ganz genau. «Ds Beckä Josy» und weitere Urnerbödeler von damals sind mir unvergesslich geblieben. Der Urnerboden machte mir mit seiner Naturwelt grossen Eindruck. Hier zu filmen und erst noch im Winter, das ist etwas ganz Spezielles.

Für die Dreharbeiten sind Sie mit der ganzen Familie in die Schweiz gereist. War das schwierig zu bewerkstelligen?

Seit dem vergangenen Frühling bin ich mit Vorbereitungsarbeiten für «Wilder 4» beschäftigt. Vieles davon und später auch die Nachbearbeitungen kann ich von Los Angeles aus machen. Für die Dreharbeiten bin ich insgesamt sechs Monate lang in der Schweiz. Ich geniesse es sehr, dass die Familie hier ist und auch etwas von dieser Welt mitbekommt. Meine Frau Martina kann online arbeiten. Die Kinder besuchen eine Schule in Pfäffikon und lernen gleichzeitig Deutsch. Wir wohnen in Glarus. Hier haben wir auch unsere Basis für «Wilder» und die Produktionsbüros. Wir sind eigentlich nur fürs Filmen auf dem Urnerboden. Geplant sind insgesamt 60 Drehtage.



Kriminalpolizistin Rosa Wilder (Sarah Spale) und Manfred Kägi von der Bundeskriminalpolizei Bern (Marcus Signer) haben bereits in «Wilder 1» auf dem Urnerboden ermittelt. Für «Wilder 4» kehren sie nun in den Kanton Uri zurück. Bild: SRF / Pascal Mora

Ist es zu Zeiten von Corona einfacher, an einem abgeschiedenen Ort zu drehen als in einer Grossstadt?

Das kann schon gewisse Vorteile mit sich bringen. Wir haben ein gutes Schutzkonzept. Das ganze Team wird regelmässig getestet. Die Schauspieler stehen ohne Maske vor der Kamera. Hinter der Kamera tragen aber alle die ganze Zeit eine Schutzmaske. Die gesamte Crew ist wie in einer Bubble, einer grossen Blase. Wir sind von der Umwelt praktisch abgeschottet. Das ist aber fast bei jeder Produktion so, dass man sich ein bisschen wie in einem Pfadilager fühlt. Und vor allem in der jetzigen Situation kommt niemand anders von aussen herein. Ich bin froh darüber, dass die Produzenten ein grosses Augenmerk darauf legen, dass wir so gesund wie möglich bleiben. Ich hoffe, wir können die Dreharbeiten ohne grössere Zwischenfälle durchführen.

Die dritte Staffel von «Wilder» ist gerade erst angelaufen, nun wird bereits die vierte Staffel gedreht. Hätte man damit nicht zuwarten und das Echo des Publikums abwarten müssen, um allenfalls noch Änderungen vorzunehmen?

Ich habe alle drei Staffeln gesehen. Die Serie finde ich sensationell. Sie hat sich auch ständig weiter entwickelt und verbessert. In «Wilder 4» erzählen wir eine eigenständige Geschichte, die gleichzeitig an bereits Geschehenem der Staffeln 1 bis 3 anknüpft.

Wie viel können Sie als Regisseur mitbestimmen?

Ich habe sehr viel freie Hand, auch was die ästhetische Umsetzung betrifft. Gleichzeitig macht mir die Arbeit sehr viel Freude, vor allem auch, weil meine Vorgänger Jan-Eric Mack und zuvor Pierre Monnard sehr inspirierende Vorlagen geliefert haben. Die Messlatte ist sehr hoch gesetzt. Ich werde mich in der etablierten Welt von «Wilder» bewegen, aber auch meine eigene Blickweise einbringen.

Es lastet nun aber auch ein grosser Druck auf Ihnen. Wie gehen Sie damit um?

Ich bin mir bewusst, dass ich als Regisseur eine grosse Verantwortung gegenüber der Serie und der Geschichte habe. Ich will die Marke «Wilder» ehren und nicht das Rad frisch erfinden. Ein Vorteil ist dabei, dass viele Mitwirkende schon seit Beginn der Serie dabei sind. Insbesondere Sarah Spale als Rosa Wilder und Marcus Signer als Manfred Kägi kennen ihre Figuren und wissen genau, wie sie ticken. Nicht nur mir, sondern dem ganzen Team wird sehr viel abverlangt.

Und dann machen Sie sich an neue Projekte. Haben Sie schon Pläne?

Es gibt zwei konkrete Nachfolgeprojekte.

Das sind dann wieder Hollywood-Filme?

Ja, es handelt sich um internationale Filme. In Zeiten von Covid ist es aber schwierig, etwas Neues aufzugleisen. Niemand weiss genau, wo es hingeht und wann die Welt wieder einigermassen in den Angeln hängt.