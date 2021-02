Equal Pay Day Gleicher Lohn für Mann und Frau – Urner Regierung unterstützt das Anliegen Der Kanton setzt als Arbeitgeber auf Lohngleichheit und Familienfreundlichkeit. Zum Equal Pay Day ist ein neues Video erschienen. 20.02.2021, 11.04 Uhr

(MZ) Am Samstag, 20. Februar, ist Equal Pay Day: Die Gleichstellungskommission hat zusammen mit Business and Professional Women (BPW) Uri und dem Frauenbund Uri ein Video bezüglich der Vorteile von gleichem Lohn für Mann und Frau erstellt. Das Video ist auf Youtube abrufbar. Der Regierungsrat unterstützt das Anliegen des Equal Pay Day, heisst es in einer Mitteilung. Der Tag stehe unter dem Motto: «Gleichstellung, ein Gewinn für alle!» Die Regierung habe bereits im Jahr 2015 eine Lohngleichheitsprüfung bei der Kantonsverwaltung Uri in Auftrag gegeben. «Das Resultat damals zeigte, dass die Anforderungen an die Lohngleichheit zwischen Frau und Mann bei der Kantonsverwaltung Uri erfüllt waren», so die Regierung. Die nächste Lohngleichheitsanalyse ist für das laufende Jahr geplant.