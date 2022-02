Equal Pay Day: Urner Kommission nimmt ungleiche Rente ins Visier

«Equal Pay Day» Ungleiche Löhne, ungleiche Rente: Urner Kommission widmet sich der Pensionslücke Mit einem Zoom-Referat macht die Kommission für die Gleichstellung von Frau und Mann des Kantons Uri anlässlich des« Equal Pay Day» auf die ungleiche Altersvorsorge aufmerksam. 16.02.2022, 15.43 Uhr

Der «Equal Pay Day» ist der internationale Tag für die gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit von Frau und Mann. Die Kommission für die Gleichstellung von Frau und Mann des Kantons Uri organisiert gemeinsam mit der Frauenorganisation Business and Professional Women (BPW), Switzerland Club Uri und dem Frauenbund Uri auch dieses Jahr wieder eine Veranstaltung zum .

Im aktuellen Jahr haben sich die Organisatorinnen für das Thema der Altersvorsorge entschieden. «Denn, ungleiche Löhne kreieren auch ungleiche Renten», schreibt die Urner Kommission für Gleichstellung von Frau und Mann in einer Mitteilung. Die Veranstalterinnen konnten dafür die Referentin Vivian Fankhauser-Feitknecht, Richterin, Vorstandsmitglied von «Alliance F» und Urner Botschafterin, für dieses Thema gewinnen. Sie wird am Samstag, 19. Februar, um 19 Uhr ein Referat zum Thema «Gender Pension Gap – deine Rente bestimmst du heute» halten.

Standaktion auf dem Lehnplatz

Dabei wird Fankhauser-Feitknecht darüber informieren, wie man seine Altersvorsorge verbessern kann, damit die Gleichstellung möglichst wiederhergestellt ist und kein «Gap» entsteht. Ausserdem wird sie das politisch brisante Thema erläutern und erklären, wo aktuell Handlungsbedarf besteht. Das Referat dauert zirka eine Stunde, inklusive anschliessender Fragerunde. Das Referat findet via Zoom statt und kann unter folgenden Links abgerufen werden: www.bpw-uri.ch/Veranstaltungen oder www.frauenbund-uri.ch. Dem Referat vorangeht am Samstagvormittag eine Standaktion auf dem Lehnplatz in Altdorf. (pd/RIN)