Leserbrief Er merkt, was die Leute bewegt Zu den nationalen Wahlen am 20. Oktober 2019

Nähe zum Volk, ein Gespür dafür, was die Leute bewegt und die Fähigkeit, andere von Ideen zu überzeugen. Dies sind Eigenschaften, die ich mir von einem Parlamentarier wünsche. Ich kenne Simon Stadler sein ganzes politisches Leben lang – ich war damals bei seinem Eintritt in die JCVP Präsident der Jungpartei – und bin überzeugt, er bringt all diese Eigenschaften mit.

Seine Nähe zum Volk zeigt sich in den zahlreichen Engagements in den verschiedenen Urner Vereinen, etwa im Unihockey oder bei den Schwingern. Simon Stadler hört den Leuten zu, merkt was sie bewegt und vermag das Gehörte in tragfähige Vorstösse umzuwandeln. So zuletzt als er im Landrat forderte, dass die Pflege von Angehörigen steuerlich entlastet werden soll. Es ist seiner gewinnenden Art und seiner Argumentationsstärke zuzuschreiben, dass er bei seinen Vorstössen meist eine Mehrheit des Landrats hinter sich weiss und damit auch gegen den Willen des Regierungsrats eine Veränderung bewirken kann.

Ich wähle am 20. Oktober Simon Stadler in den Nationalrat, weil ich sicher bin, dass er diese Eigenschaften auch auf Bundesebene für den Kanton Uri einsetzen wird, und er deshalb für mich genau der Parlamentarier ist, den Uri in Bern braucht.

Oliver Gisler, Altdorf