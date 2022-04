Altdorfer Ernährungsberater über Essgewohnheiten an Ostern

Altdorf Ernährungsberater: «Wenn man an Ostern mal mehr isst, ist das nicht das Problem» Der Altdorfer Ernährungsberater Patrik Jauch erklärt im Interview, wieso Eier besser sind als ihr Ruf, und wieso dunkle Schoko-Osterhasen nur bedingt gesünder sind als helle. Carmen Epp Jetzt kommentieren 12.04.2022, 05.00 Uhr

Hühnereier, Schokolade und jede Menge tierische Fette: So ist der Familientisch über Ostern meist gedeckt. Bild: Getty

Patrik Jauch, Eier haben bisweilen einen schlechten Ruf. Zu Recht?

Überhaupt nicht. Das Ei ist ein gesundes Lebensmittel und enthält bis auf Vitamin C alle lebensnotwendigen Nährstoffe. Ausserdem ist das Ei als Eiweissquelle vergleichbar mit Fleisch. Gerade in einer Zeit, in der man vielleicht probiert, aus ökologischen oder ökonomischen Gründen weniger Fleisch zu essen, können Eier eine gute Alternative sein.

Aber Eier lassen doch den Cholesterinspiegel steigen?

Das ist eine falsche Annahme, die sich leider seit über 30 Jahren ziemlich hartnäckig hält. Eier beinhalten zwar Cholesterin und zu viel schlechtes Cholesterin im Blut steigert das Risiko von Arteriosklerose, im Volksmund auch «Gefässverkalkung» genannt. Den grössten Teil des Cholesterins produziert der Körper selber. Der Einfluss von Nahrungscholesterin auf den Cholesterinspiegel ist sehr gering, entscheidender sind die Fettqualität in der Ernährung und ein gesunder Lebensstil.

Zur Person Patrik Jauch hat sich nach seiner Berufsbildung zum Koch und später Diät-Koch von 2007 bis 2009 zum Diplomierten Ernährungsberater HF ausbilden lassen. Später hat er an verschiedenen Spitälern die Ernährungsberatung geleitet, von 2016 bis 2022 jene des Kantonsspitals Uri. Seit dem 1. Februar berät der 43-Jährige selbstständig und krankenkassenanerkannt in seiner Praxis in Altdorf und im Gesundheitszentrum in Andermatt.



Weitere Infos unter: www.erb-jauch.ch.

An Ostern werden wohl mehr Eier gegessen als sonst. Wie viele sind zu viel?

Vier bis sechs Eier pro Woche sind okay. Wenn man aber an Feiertagen wie Ostern oder Weihnachten mal mehr isst, ist das nicht das Problem, solange man nach den Feiertagen wieder Mass hält.

Kann man «Gegensteuer» geben mit anderen Nahrungsmitteln, wenn man es mit den Eiern übertrieben hat?

Wenn man zu viele Eier und zu viele tierische Fette gegessen hat, kann man gezielt auf gesunde Fette setzen, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Ich empfehle also, als Ausgleich zum Osterbraten über die Feiertage auch eine Mahlzeit einzuplanen, die reich an Omega-3-Fettsäuern ist. Dazu gehören Lebensmittel wie Fisch, aber auch Rapsöl oder Baumnüsse. Doch auch hier gilt es, Mass zu halten. Denn auch gesunde Fette haben Kalorien und führen bei zu hohem Konsum zu Übergewicht.

Apropos Kalorien: An Ostern wird auch viel Schokolade gegessen, die gemeinhin als ungesunder Dickmacher gilt. Teilen Sie diese Ansicht?

Ich würde es positiver formulieren: Schokolade ist ein Genussmittel, und Genuss gehört zu einer guten Lebensqualität. Doch aufgrund der hohen Kaloriendichte von Schokolade kommt es auch hier aufs Mass an.

Wie viel Schokolade ist denn zu viel?

Man empfiehlt, maximal 10 Prozent vom täglichen Kalorienbedarf mit Süssigkeiten und Snacks zu decken. Das sind so zwischen 150 und 200 Kalorien für Erwachsene, für Kinder entsprechend weniger. Also ein bis drei Reihen einer normalen Schokolade oder ein bis zwei Becher mit normal gesüsstem Joghurt. Die meisten Osterhasen haben mehr Kalorien. Aber das ist ja auch ein besonderes Wochenende im Jahr, das man auch geniessen und zelebrieren soll.

Dunkle Schokolade gilt gemeinhin als gesünder als Milchschokolade. Trifft das zu?

Je höher der Kakaoanteil einer Schokolade ist, desto höher ist auch der Gehalt an Flavonolen. Die wirken antioxidativ und beugen so der Entstehung eines durch Arteriosklerose verursachten Herzinfarkts vor. Und desto höher der Kakao- beziehungsweise Flavonolgehalt, desto weniger Zucker ist in einer Schokolade enthalten. Insofern ist dunkle Schokolade schon gesünder. Allerdings ist auch das kein Freipass, denn dunkle Schokolade hat in der Regel gleich viele Kalorien wie Milchschokolade. Dasselbe gilt für zuckerreduzierte Schokolade. Die hat in der Regel mehr Fett, weshalb deren Kaloriengehalt sogar höher sein kann.

Bei zu viel Eiern kann man mit guten Fetten Gegensteuer geben. Und bei Schokolade?

Ich würde empfehlen, den Osterhasenkonsum mit Bewegung, beispielsweise auf einem Ausflug, zu kompensieren. Allerdings möchte ich das auch nicht zu sehr in den Vordergrund stellen, weil einige dazu neigen, zu überkompensieren. Dabei wäre es wichtiger, ein Gespür für eine gesunde Alltagsernährung zu entwickeln oder aufrechtzuerhalten. Man sollte besser übers Jahr hinweg auf eine ausgewogene Ernährung achten, anstatt an Ostern speziell zu kompensieren. Denn das ist eine Regel, die grundsätzlich für Feiertage gilt: Man nimmt nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zu, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten.

