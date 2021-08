Bürgler Traditionshaus gerettet: Jetzt fliegt der Adler wieder

Eröffnung Traditionshaus in Bürglen gerettet – jetzt fliegt der «Adler» wieder Nach 450 Jahren schloss der «Adler» wegen Corona. Doch nun geht eines der ältesten Urner Gasthäuser wieder auf. Christian Hupe (49) und seine Frau Rebeca sind die neuen Gastgeber. Der Koch aus Bayern setzt auf eine bürgerliche Küche. Anian Heierli 26.08.2021, 18.00 Uhr

Der Aufschrei im Februar war gross. Nach fast 450 Jahren Essen, Freude, Tanz und Volksmusik schloss der «Adler» in Bürglen. Corona zwang eines der ältesten Gasthäuser im Kanton Uri in die Knie. Wegen der damaligen Pandemiesituation hörten die Wirte auf. Sie verabschiedeten sich im Februar von ihren Gästen (wir berichteten). Doch schon damals gab es Hoffnung. Für die Besitzerfamilie Imholz war immer klar: «Der Betrieb muss wieder aufgehen. Das ist wichtig fürs Dorfleben.»

Umso schöner ist es heute, dass neue Pächter vorgestellt werden. Christian Hupe (49) und seine Frau Rebeca (35) wollen den «Adler» wieder zum Fliegen bringen.

Der «Adler» soll zum Dorftreffpunkt werden. Ab Oktober übernehmen Rebeca Hupe (35) und ihr Mann Christian (49) die Zügel. Bild: Anian Heierli (Bürglen, 26. August 2021)

Am 1. Oktober wird mit einem Apéro die Eröffnung gefeiert. Ab dem 2. Oktober um 18 Uhr startet dann der offizielle A-la-carte-Betrieb. Eines steht dabei schon jetzt fest: Im Gasthaus wird Leben einkehren. Denn Familie Hupe bringt auch ihren kleinen Sohn Mathias (10 Monate) mit in den Betrieb. Gemeinsam werden sie die Wohnung im Dachgeschoss der Wirtschaft beziehen. Christian Hupe sagt dazu:

«Wir möchten eine richtige Wirtenfamilie sein, die präsent ist.»

Wegen Sohn Mathias (10 Monate) übernehmen sie das Lokal

So war die Geburt von Sohn Mathias denn auch ausschlaggebend für den Schritt zur Selbständigkeit. Bislang arbeitete der gelernte Koch in diversen bekannten Restaurants. Zuletzt als Sous- und Küchenchef im Hotel Gerbi in Weggis, zuvor war er unter anderem Souschef in der Rathaus Brauerei Luzern und noch früher kochte er sich durch die Wirtshäuser Bayerns. «Oft arbeite ich von morgens bis abends», sagt er. Das sei für ihn kein Problem. Doch als Vater möchte er seinen Sohn in der Nähe haben. Deshalb entschied er sich bewusst für den «Adler».

Auch seine Frau Rebeca kommt aus der Gastronomie, seit rund 15 Jahren ist sie im Service tätig. Die Tochter eines Luzerners und einer Brasilianerin hat sogar ihre Wurzeln in Bürglen. Ihre Grossmutter väterlicherseits war eine Gisler von der Gabelegg (Gammerschwand). Sie sagt: «Das habe ich erst herausgefunden, als ich meinem Vater erzählte, dass wir nach Bürglen ziehen.» Sie schmunzelt und meint:

«Ich fühle mich hier sicher schnell zu Hause.»

Auch Christian Hupe schwärmt jetzt schon vom Standort: «Die Lage ist toll. Aber auch das Objekt ‹Adler› ist top, von aussen wie von innen. Die Küche ist klein, aber auf dem absolut modernsten Stand.»

Er kann es kaum erwarten. Christian Hupe (49) setzt auf eine typisch schweizerische Küche mit bayrischen Einflüssen. Bild: Anian Heierli (Bürglen, 26. August 2021)

Zwar ist der «Adler» schon seit 1574 grundbuchamtlich als Lokal eingetragen. Doch 2018 wurde er für rund 1,3 Million Franken komplett saniert. Das Geld floss in die Küche, die sanitären Anlagen und den Erhalt des historischen Ambiente. Dieses Ambiente fasziniert den neuen Wirten besonders. «Ich bin in Bayern aufgewachsen», so der Deutsche. «Bei uns traf sich die ganze Gemeinde in solchen Lokalen.» Sein Fazit klingt denn auch typisch bayrisch:

«Ein Dorfkern braucht ein Gasthaus und eine Kirche.»

Doch nun zum Eingemachten. Was will Gastgeber Hupe künftig servieren? «Ich setzte auf eine typische schweizerische Küche mit bayrischen Einflüssen», sagt er. Dabei will er auf regionale Produkte setzten. Das klingt nicht wahnsinnig originell. Immerhin setzten viele in der Region auf eine Schweizer Küche mit hiesigen Produkten. Warum also sollte man in den «Adler» gehen? «Ich mache keine leeren Versprechen», sagt Christian Hupe. Wenn er von regionalen Produkten spreche, meine er das auch so:

«Was ich im Dorf beziehen kann, kaufe ich im Dorf. Das gilt fürs Fleisch und Brot.»

Auch mit Urner Getränkehändler und Bauern ist er im Gespräch. Den Fisch will er von der neuen Zucht in Erstfeld beziehen. «Auf meiner Karte stehen weder Jakobsmuscheln noch Scampi», sagt er. Auch an Traditionen möchte er festhalten. An der Sennenchilbi soll es zwei Versionen von Urner Hafä-Chabis (Kohl und Schaffleisch) geben – die traditionelle und eine eigene Version. Zum Schluss meinen die beiden selbstbewusst:

«Wir werden mit Gastfreundschaft und unserem Essen überzeugen.»