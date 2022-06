Themenweg in Ennetmoos beleuchtet Arbeit polnischer Internierter

Eröffnung Weshalb gibt es in Ennetmoos eine «Polenstrasse»? – kultureller Themenweg Drachenried klärt nun auf Ein neuer Themenweg erinnert an die Erschaffung der Melioration im Drachenried in Ennetmoos. Dabei spielte die Anbauschlacht im Zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle. Richard Greuter Jetzt kommentieren 12.06.2022, 17.00 Uhr

Polnische Internierte beim Umbrechen des Lehmbodens. PD Polnische Internierte beim Kartoffeln-Setzen. PD Mehlbach im neu erbauten Kanal. PD Gemüsegarten auf Drachenried. PD Der versunkene «Drachenried-Bulldog». PD Ein Raupentraktor im Einsatz. PD

Einst war das Drachenried in Ennetmoos eine Moorlandschaft. Mit dem Zweiten Weltkrieg änderte sich das. Nach dem «Plan Wahlen» kam es in der Schweiz vor 80 Jahren zur «Anbauschlacht», wobei das Drachenried zum riesigen Gemüsegarten von rund 250 Hektaren wurde. Zum 80-Jahr-Jubiläum der Melioration hat ein Projektteam unter der Leitung von Nadja Jatsch die Geschichte des Drachenrieds im Zweiten Weltkrieg aufgearbeitet – denn für die Arbeiten wurden polnische Internierte eingesetzt. Nadja Jatsch und Gemeindevizepräsidentin Regina Durrer haben mit Hilfe von alten Dokumenten, Augenzeugenberichten und Zeitungsberichten Fakten und spannende Geschichten zusammengetragen. Seraphin Durrer hat im Rahmen seiner Maturaarbeit das Leben der polnischen Internierten untersucht. Entstanden ist ein Themenweg mit 12 Stationen.

Die kulturelle Geschichte des Drachenrieds beginnt beim historischen Pflug auf der rechten Seite unmittelbar nach dem Allweg. Dieser Pflug wurde zum Jubiläum vollständig erneuert und restauriert. Projektleiterin Nadja Jatsch begrüsste etwa 60 Gäste und Interessierte zur Einweihungsfeier. «Was ist eine Melioration? Weshalb gibt es in Ennetmoos eine Polenstrasse? Und weshalb steht hier seit Jahrzehnten dieser Pflug?»: Diese Fragen hätte sie vor ein paar Monaten auch nicht beantworten können, sagte Jatsch. Das Drachenried verberge nicht nur das Geheimnis des Drachens, sondern auch einiges aus dem Zweiten Weltkrieg.

120 polnische Soldaten in Ennetmoos im Einsatz

Zwischen 1941 bis 1943 wurde das Drachenried in zwei Etappen melioriert. Von Februar 1942 bis Mai 1943 waren 120 polnisch internierte Soldaten im Einsatz. Richard Greuter Nz / Nidwaldner Zeitung / CH Media AG

Polnische Soldaten flüchteten nach der Kapitulation bis nach Frankreich. 1940 kamen rund 50’000 Soldaten, darunter zwei polnische Divisionen mit 13’000 Männern, in die Schweiz und wurden während der Kriegsjahre für zahlreiche Projekte wie Meliorationen und Strassenbauten eingesetzt. 120 polnische Soldaten lebten von Februar 1942 bis Mai 1943 auf dem Riedmatthof in Baracken. In zwei Etappen, zwischen 1941 bis 1943, wurde ein riesiges Drainagenetz verlegt, um das Wasser aus dem Ried abzuleiten. Damit das Wasser sicher abfliessen konnte, wurde der damals malerische Mehlbach um zweieinhalb Meter tiefer gelegt. 1942 pachtete das Stadtzürcherische Pflanzwerk eine 85 Hektaren grosse Fläche auf dem Drachenried mit täglich rund 60 bis 65 Arbeitskräften. Nach Ablauf der Pacht zog sich das Stadtzürcherische Pflanzwerk zurück. 1946/1947 erfolgte eine Güterzusammenlegung. Die Bauern waren erfreut, statt Streuland nun ertragreiches Kulturland zu übernehmen.

Projektleiterin Jana Jatsch. RG

All das Wissenswerte kann bei den einzelnen Stationen per QR-Code abgerufen werden. Für Besucher ohne Handy stehen in der Gemeindekanzlei Broschüren bereit. Seit Nadja Jatsch mit dem Projektteam tätig ist, haben sich auch für sie einige Geheimnisse gelüftet. «Da ist mir bewusst geworden, was das bedeutet.» Ein grosses Lob erhielt das Projektteam von Gemeindepräsident Stefan von Holzen: «Da ist sehr viel Herzblut und viel Zeit investiert worden. Wir dürfen stolz sein, dass wir einen so schönen Kulturweg haben dürfen.»

Neue Bedeutung durch Aktualität

Bevor Gemeindeleiter Markus Blöse den Segen spendete, erfreuten Corinne Frunz und Jonathan Durrer die Gäste mit musikalischen Klängen. Blöse ging in seinen Ausführungen auf den Krieg in der Ukraine ein. «Der Kulturweg zeigt die Herausforderung im Kontext des Krieges auf», sagte der Gemeindeleiter und meinte damit Lebensmittelknappheit, militärische Schutzstrategien, aber auch das Zusammenleben der Ennetmooser Bevölkerung mit Menschen, die unmittelbar vom Krieg betroffen sind.

Ein kultureller Themen-Rundweg gibt Informationen zur Melioration des Drachenriedes. Gemeindeleiter Markus Blösse segnet das Drachenried und den Themenweg. Bild: Richard Greuter (Ennetmoos, 10. Juni 2022)

