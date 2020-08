Erste Büsis in Schattdorf abgegeben

Seit rund einem Monat kann der Katzennachwuchs bei der Katzenbaby-Klappe in Schattdorf abgeben werden. Anfang Woche konnte die Kleintierarztpraxis Adlergarten die ersten Büsis in Empfang nehmen. Nino Gisler 06.08.2020, 16.37 Uhr

«Legen sie die Katzenwelpen in die Box. Sobald die Kleinen in der Box sind, werden alle Rechte und Pflichten der Katzenbabys an die Kleintierpraxis Adlergarten übergeben.» Das steht auf einem Schild an der Box, in welcher die jungen Vierbeiner abgegeben werden können. Für Katzenbesitzer, die sich nicht um ihre kleinen «Welpen», wie sie im Fachjargon heissen, kümmern können, wurde mit der Katzenbaby-Klappe eine ideale Lösung gefunden (wir berichteten).