Erster Corona-Verdachtsfall in Uri

Das Virus betrifft auch Dätwyler, den grössten privaten Arbeitgeber in Uri, wie das «UW» schreibt. Das Unternehmen betreibt in China zwei Werke für Dichtungskomponenten, eines in Ningguo in Zentralchina und das andere in Wuxi nahe Schanghai, sowie eine Kabelfabrik in Taicang, ebenfalls in der Nähe von Schanghai. Alle drei Standorte sind Hunderte Kilometer vom Ausbruchsort des Corona-Virus in Wuhan entfernt. Aufgrund der Sicherheitsmassnahmen der lokalen Behörden waren die drei Werke nach dem einwöchigen Frühlingsfest eine weitere Woche lang geschlossen.

Inzwischen sind alle Mitarbeiter an den drei Standorten wieder am Arbeitsplatz, unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. «Wir fahren die Produktionskapazität kontinuierlich wieder hoch», teilt das Unternehmen auf Anfrage mit. «Unser lokales Management vor Ort steht in engem Kontakt mit den Behörden.» Die wirtschaftlichen Auswirkungen könnten im Moment nicht abgeschätzt werden, so Dätwyler. Lieferprobleme habe es bisher nicht gegeben, da in China vor allem für den chinesischen Markt produziert werde. Geschäftsreisen von und nach China finden schon seit Januar nicht mehr statt. «Der Austausch mit unseren chinesischen Standorten kann über Telefon- und Videokonferenzen ohne weiteres aufrechterhalten werden», teilt das Unternehmen mit.