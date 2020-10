Erstes Urner PlusEnergie-Haus gewinnt den Solarpreis Mit einer Eigenenergieversorgung von 178 Prozent ist das Einfamilienhaus Ziegler in Altdorf das derzeit energieeffizienteste Haus im Kanton Uri. Es besticht mit vernetzter und zukunftsweisender Gebäudetechnik. 27.10.2020, 14.00 Uhr

Das Einfamilienhaus Ziegler in Altdorf produziert mehr Energie, als es verbraucht. Nun wurde es zur Freude des Besitzers und der am Projekt beteiligten EWA als erstes Urner PlusEnergie-Haus mit dem Solarpreis ausgezeichnet. Bild: PD

(sez) Die Solar-Agentur Schweiz zeichnet jedes Jahr Projekte oder auch Personen aus, die sich besonders für Solarenergie einsetzen. Dieses Jahr ging ein Preis ans Einfamilienhaus Ziegler in Altdorf. Das Elektrizitätswerkt Altdorf (EWA) realisierte im ersten PlusEnergie-Haus in Uri eine integrierte Gesamtenergielösung. Sie ist eine Grundlage dafür, dass die Eigenenergieversorgung des Hauses 178 Prozent beträgt. Das Einfamilienhaus Ziegler in Altdorf wurde im Frühling 2019 fertiggestellt. «Unser oberstes Ziel war es, mit wirtschaftlicher und zukunftsfähiger Gebäudetechnologie mehr Energie zu produzieren, als wir selber verbrauchen», erklärt Pascal Ziegler. Und weiter: