Erstfelder Jahresrechnung schliesst mit 2,3 Millionen Gewinn ab

Erstfeld 2,3 Millionen Franken Gewinn: Jahresrechnung schliesst positiv ab Die Einwohnergemeinde hat gemäss ihrer Jahresrechnung deutlich weniger Schulden als noch 2020. Eine Ursache dafür sind höhere Steuereinnahmen. 01.05.2022, 23.45 Uhr

Die Jahresrechnung der Einwohnergemeinde Erstfeld schliesst mit einem Gewinn von 2’298’179 Franken ab, heisst es in einer Mitteilung der Gemeindekanzlei Erstfeld. Dies bei Aufwendungen von 12,49 Millionen Franken und Erträgen von 14,79 Millionen Franken. Gegenüber dem Budget beträgt die Verbesserung rund 2’282’179 Franken. Das gute Rechnungsergebnis erlaube zusätzliche Abschreibungen von 2,2 Millionen Franken. Nach Vornahme der zusätzlichen Abschreibungen wird ein Gesamtergebnis von 83’798 Franken ausgewiesen. Dieser Gewinn wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Die Investitionsrechnung 2021 weist bei Ausgaben von 791’792 Franken und Einnahmen von 205’318 Franken eine Nettoinvestitionszunahme von 586’474 Franken aus. Budgetiert war eine Nettoinvestitionszunahme von 2,01 Millionen Franken.

Baustellen bei der Feuerwehr sind noch offen

Bei verschiedenen Positionen sind grössere Abweichungen zu verzeichnen. So steht der Standort für das Feuerwehrlokal noch nicht fest. Entsprechend wurde der budgetierte Planungskredit von 250’000 Franken nicht beansprucht. Darüber hinaus ist das Pionierfahrzeug noch nicht da. Der Grund seien Lieferverzögerungen. Bislang wurden 17’000 Franken des Nettokredits von 290’000 Franken ausgelöst.

Die Sanierungsarbeiten am öffentlichen Schutzraum Butzen sind in Folge Verzögerungen beim Genehmigungsprozess erst heuer gestartet. Verzögert hat sich auch die Sanierung des Parkplatzes im Bärenboden im Umfang von 120’000 Franken. Im Budget 2021 war auch ein Gesamtprojekt für die Sanierung der Talstrasse mit einem ersten Zahlungskredit von 750’000 Franken vorgesehen. Für das Teilprojekt Alpbachhofstatt bis Rossgaden sind 2021 Kosten über 283’800 Franken verbucht. Hierzu war dem Erstfelder Stimmvolk in einer Abstimmungsvorlage im März letztes Jahr lediglich ein Teilprojekt vorgelegt worden.

Die Schulden sind um mehr als 50 Prozent tiefer

In der Bilanz wird per 31. Dezember 2021 ein Eigenkapital von 4,82 Millionen Franken ausgewiesen. Die Nettoschuld beträgt 1,29 Millionen Franken (im Vorjahr waren es 3,41 Millionen Franken). Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung pro Einwohner von 329 Franken (im Vorjahr waren es 882 Franken). Aufgrund der zusätzlichen Abschreibungen von 2,2 Millionen Franken konnte die Nettoschuld deutlich gesenkt werden. Ohne die zusätzlichen Abschreibungen hätte ein Anstieg auf 890 Franken resultiert. Das Fremdkapital der Gemeinde Erstfeld beträgt per 31. Dezember 2021 7,5 Millionen Franken.

Auch mit dem positiven Rechnungsabschluss 2021 seien die zuständigen Behörden in Zukunft gefordert, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln haushälterisch umzugehen, wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist. Dies auch mit Blick auf die anstehenden Investitionen bei den Infrastrukturen wie Schulanlagen oder Feuerwehrlokal.

Die Rechnung 2021 der Einwohnergemeinde wird der Bevölkerung an der Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 8. Juni, vorgelegt. Daneben erfolgen auch die Rechnungsablagen 2021 der Gemeindewerke und des «Spannort». (cn)