ABstimmung Schulhaus-Sanierung in Erstfeld scheidet die Geister – die Argumente der beiden Seiten Der Abstimmungskampf um die Sanierung des Schulgebäudes Jagdmatt tritt in die heisse Phase. Befürworter und Gegner präsentieren ihre Argumente. Christian Tschümperlin 19.11.2020, 05.00 Uhr

Seit 1964 steht in Erstfeld nahe der Reuss das Jagdmattschulhaus. Mit der Anlage entstand damals das erste Lehrschwimmbecken im Kanton Uri. Doch das Schulhaus ist in die Jahre gekommen und soll renoviert werden. Während der Ersatzneubau zum Kirchenmattschulhaus 2015 an der Urne noch deutlich scheiterte, soll die Erneuerung der Erstfelder Schulanlagen diesmal mit dem Jagdmattschulhaus klappen. Roger Inderkum ist Verwalter im Schulrat sowie Co-Präsident der Planungskommission. Er sagt: «Es ist höchste Eisenbahn. Wenn wir nichts tun, kann es zu grösseren Folgeschäden wie Wassereinbrüchen kommen.»

Das Schulhaus Jagdmatt in Erstfeld soll für 13,75 Millionen Franken saniert werden. Bild: Nino Gisler (Erstfeld, 18. November 2020)

Der Abstimmungskampf tritt derzeit in die heisse Phase, am 29. November befinden die Erstfelder über die Sanierung, die sich insgesamt auf 13,75 Millionen Franken beläuft. Das Projekt bedingt eine Erhöhung des Gemeindesteuerfusses um durchschnittlich sieben Prozentpunkte auf zwischen 103 und 110 Prozentpunkte zwischen 2023 und 2035. In der Botschaft für die Urnenabstimmung schreiben der Gemeinderat und der Schulrat Erstfeld:

«Zu den Diskussionen über die finanziellen Auswirkungen der geplanten Investitionen ist anzumerken, dass der Steuerfuss in Erstfeld im Jahr 2009 120 Prozent betrug.»

Unterrichtsräume sind nicht mehr zeitgemäss

Sollte die Stimmbevölkerung den Vorschlag des Gemeinderates gutheissen, soll 2022 mit dem Bau begonnen werden, 2025 können die Schulkinder ihr renoviertes Schulhaus beziehen. Aber wie würde sich durch die Renovation der Schulalltag der Kinder verändern? Ein Schüler, der im Rollstuhl sitzt, könnte das Gebäude beispielsweise dank einer Rampe befahren.

Schulverwalter Roger Inderkum setzt sich für die Schulhausvorlage ein. Bild: pd

«Bisher mussten die Schüler Gruppenarbeiten in den Gängen verrichten, weil es an Gruppenräumen fehlte», sagt Roger Inderkum. Künftig soll dieses Lernumfeld verbessert werden, wie dies auch im Lehrplan 21 vorgesehen ist. Das bestehende Schulhaus wird innen und aussen komplett renoviert. Die Sanierung der Gebäudehülle beinhaltet unter anderem Erdbebenverstärkungen und Schadstoffsanierung sowie den Ersatz der Fenster und Eingangstüren. Mit der Innenrenovation soll der Brandschutz aktualisiert werden und die Heizungen und sanitären Anlagen aufgefrischt sowie die Böden und das Holzwerk verbessert werden. Ein heikler Punkt betrifft die Asbestsanierung der Decken. «Es ist nicht so, dass die Eltern heute Angst um ihre Kinder haben müssen, man kann die Decken abdecken und die Einhaltung der Richtlinien wird jährlich überprüft. Aber die momentane Situation verzögert das Problem nur auf spätere Generationen», sagt Roger Inderkum.

Bei der Sanierung des Jagdmattschulhauses handelt es sich um einen ersten Schritt. Eine Gesamtschau des Gemeinderates hat ergeben, dass insgesamt für die Sanierung der Erstfelder Schulanlagen in den nächsten Jahren 25 Millionen Franken benötigt werden. Um eine breite Unterstützung sicherzustellen, wurden von Herbst 2019 bis Anfang 2020 in einer Vernehmlassung Behörden, Parteien und die Bevölkerung in einen Dialog einbezogen. FDP, CVP und SP sprechen sich für die Sanierung aus. Jedoch gab es auch Kritik: «Wenn alle Antworten in einem Satz zusammengefasst werden müssten, könnte dieser so lauten: ‹Für die Erstfelder Schulanlagen muss dringend etwas getan werden – aber 25 Millionen Franken auf einmal sind zu viel›», schreibt die Gemeinde in der Botschaft. Dem will die Gemeinde Rechnung tragen durch ein schrittweises Vorgehen.

«Wunschkonzert» und «Luxusprojekt»: Gegner wünschen sich günstige Alternative

Einige Exponenten sehen das aktuelle Projekt aber weiterhin kritisch. In einem Flyer wird dieses als «Wunschkonzert» und «Luxusprojekt» bezeichnet. Für Robert Indergand (SVP) ist zwar klar, dass etwas getan werden muss, aber: «Es soll preislich in einem realistischen Rahmen bleiben.»

Robert Indergand, Gegner der Schulhausvorlage. Bild: Nino Gisler (Erstfeld, 18. November 2020)

Ein schönes Schulzimmer nütze den Schulkindern nichts, wenn die Eltern die Steuern nicht mehr bezahlen könnten. Indergand hatte sich in den vergangenen Jahren dafür eingesetzt, den Steuersatz in Erstfeld zu senken. Er sagt:

«Jeder Franken, den man weniger bezahlen muss, macht einen Unterschied.»

Er verweist darauf, dass die Schulräume im Kirchmattschulhaus aktuell nur zu 40 Prozent ausgelastet sind, und glaubt, dass eine Renovation der Kirchmatt mit drei bis vier Millionen Franken machbar ist. «Man könnte auch dieses Schulhaus behindertengerecht ausbauen, etwa mit einem Lift im Aussenbau.» Indergand ist überzeugt, dass die Teilsanierung umstritten ist und in der Bevölkerung kaum Chancen hat.

Für Roger Inderkum ist hingegen klar: «Die Kirchmatt ist zu weit weg, um für eine Lektion und Mehrfachnutzungen die Schüler schnell in das Kirchmattschulhaus zu verschieben. Mit einer Sanierung des Kirchmattschulhauses sind die benötigten Räume im Jagdmattschulhaus noch nicht erstellt.» Und er kündigt an: «Sollte die Vorlage abgelehnt werden, sind wir irgendwann gezwungen, einen Teil der Sanierung als gebundene Ausgaben zu verrechnen, um grössere Schäden zu vermeiden.» In diesem Fall würde die Zustimmung der Bevölkerung nicht mehr benötigt.

Ein Informationsvideo der Gemeinde zum Projekt finden Sie hier: Info-Film zur Schulhausvorlage Erstfeld.