Erstfeld Alkoholisierte Autofahrerin wird in Unfall verwickelt – Sachschaden beträgt 10'000 Franken Auf der Ripshauserbrücke in Erstfeld kam es am Donnerstag zu einem Unfall. 10.12.2021, 10.15 Uhr

Die Unfallstelle. Bild: Kantonspolizei Uri

Am Donnerstag um ca. 16.30 Uhr fuhr der Lenker eines Autos mit Urner Kontrollschildern über die Ripshauserbrücke und bog nach links in die Niederhofenstrasse ein. Zur selben Zeit bog eine Urner Autolenkerin von der Niederhofenstrasse auf die Ripshauserbrücke ein. In der Folge kollidierte sie mit dem Personenwagen. Verletzt wurde gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Uri niemand.