Erstfelder Altersheim präsentiert sich in frischer Optik

Erstfeld Altersheim Spannort präsentiert sich in frischer Optik Die Renovationsarbeiten für 6,8 Millionen Franken sind abgeschlossen. Zum frischen Auftritt gehört auch ein neues Logo. 22.06.2022, 15.17 Uhr

Engelbert Zurfluh, Geschäftsleiter Spannort, und Agnes Dittli, Präsidentin des Verwaltungsrats vor dem neuen Logo. Bild: PD

Das Altersheim Spannort in Erstfeld zeigt sein neues Erscheinungsbild. Die Veränderungen durch den Neubau und die neu definierten Markenwerte würden sich bei der Umsetzung des neuen Logos widerspiegeln, wie es in der Mitteilung des Altersheims heisst. Das neue Logo symbolisiere «die Verbundenheit zu den Bewohnerinnen und Bewohnern, deren Freunden, Kindern, Enkeln und Urenkeln».

Mit den abgeschlossenen Renovationsarbeiten von 6,8 Millionen Franken macht der Spannort einen grossen Schritt in die Zukunft. Die Arbeiten beinhalteten die Erneuerung der Küche, einen neuen Mitarbeitertrakt und die Neugestaltung des Innenbereichs. Die passende Corporate Identity, entworfen von der Urner Werbeagentur Blatthirsch, trage der neuen Dynamik Rechnung. «Die letzte Überarbeitung der Marke liegt einige Jahre zurück. Der Spannort hat sich seit der letzten Anpassung des Corporate Designs laufend weiterentwickelt», erklärt Agnes Dittli, Präsidentin des Verwaltungsrats Spannort. Dazu zähle der kontinuierliche Ausbau des Pflegeangebots, der wachsende Personalbestand und die veränderten Ansprüche an das Haus. «Wir freuen uns sehr, die Marke und die neue architektonische Form zusammenführen zu können», so Dittli.

Auftritt bleibt den Grundwerten treu

«Der neue Markenauftritt ist modern, entspricht den digitalen Anforderungen und fokussiert unseren Grundgedanken der Gemeinschaft», ergänzt Engelbert Zurfluh, Geschäftsleiter Spannort. «Selbstverständlich berücksichtigen wir dabei unsere Grundwerte und bleiben weiterhin persönlich, fundiert, engagiert, achtsam und lebendig.» Die kommunikative Leitidee «Wir verbinden Generationen» sei neu ein fester Bestandteil und wird in der Bildsprache, auf der Website, im Geschäftsbericht und vielen weiteren Kommunikationsmitteln sichtbar gemacht. (pd/RIN)