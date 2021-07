Erstfeld Auch der Fasnachtsumzug 2022 fällt der Pandemie zum Opfer Zu unsicher ist die Durchführbarkeit für die Organisatoren des Erstfelder Umzugs. Als Alternative ist ein kleines Fasnachtsfest geplant. 09.07.2021, 17.32 Uhr

Der Fasnachtsumzug Erstfeld 2022 wurde von den Organisatoren bereits abgesagt. Archivbild: Urs Hanhart (14. Februar 2010)

«Der Erstfelder Fasnachtsumzug 2022 wird abgesagt!» Mit dieser tristen Nachricht orientierte das Organisationskomitee und der Vorstand der Katzenmusikgesellschaft (KMG) die Vereinsmitglieder und alle involvierten Kreise. Die Erstfelder Fasnachtsumzüge sind weitherum bekannt und zogen in den vergangenen Jahrzehnten jeweils Tausende von Schaulustigen an den Strassenrand, schreibt das OK in einer Mitteilung. Seit 2019 arbeitete das OK unter der Leitung von Patrizia Walker-Näpflin an der Realisation des nächsten Grossanlasses. Mit dem Motto «Üri fätzt!» wollte das OK der Urner Bevölkerung ein Fasnachtswochenende mit Narrenfreiheit und Lebensfreude bieten.

Durchführbarkeit zu unsicher

Viele Ideen wurden entworfen und Anfragen an Vereine und Organisationen betreffend des Wagenbaus oder der Umzugsteilnahme als Fussgruppe gestartet. An der Sitzung vom 24. Juni analysierte das OK nochmals alle geltenden Covid-Vorschriften und -Schutzkonzeptvorgaben sowie deren direkte Umsetzung am Event. Als matchentscheidende Gründe für die Absage des Korsos bezeichnen die Verantwortlichen: Unsicherheit bezüglich Besucherzahl, Zutritt nur mit Zertifikat, Personalaufwand und finanzielle Folgen. Patrizia Walker: «Da niemand in die Zukunft blicken kann und man nicht weiss, wie sich die Covid-Pandemie bis zur Fasnacht entwickelt, mussten wir schweren Herzens auf die Durchführung des Umzuges am 27. Februar 2022 verzichten.» Somit steht turnusgemäss der nächste Fasnachtsumzug in Erstfeld im Jahre 2024 auf dem Terminplan.

Das Organisationskomitee Umzug 2022 bleibt laut Mitteilung jedoch bestehen. Es wird gegen Ende dieses Jahres die bis dann geltenden Schutzkonzepte nochmals überprüfen und einen Entscheid fällen. Als Alternative steht ein Fasnachtsfest für die Gemeinde im Fokus: statt «Üri fätzt!» heisst es dann einfach «Erstfeld fätzt!» (nke)