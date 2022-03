Erstfeld Bahnhistorischer Verein am Gotthard öffnet neues Büro Das Team Erstfeld des Bahnhistorischen Vereins am Gotthard präsentierte seine neuen Räumlichkeiten beim Bahnhof Erstfeld und blickte auf das vergangene Vereinsjahr zurück. 23.03.2022, 15.27 Uhr

Der Vorstand vom Team Erstfeld; von links: Röbi Schlatter, Roli Seehaus, Pia Schatt, Pascal Mangold (neuer Präsident), Charly Infanger und Röbi Schatt. Bild: PD

Am 5. März präsentierte das Team Erstfeld vom Bahnhistorischen Verein am Gotthard sein neues Büro im Bahnhof Erstfeld erstmals den geladenen Gästen. Beim Apéro erklärte Pascal Mangold den Vertretern des Gemeinderates Erstfeld, der Tourismuskommission Erstfeld und Uri Tourismus, was der Verein mit dem Büro erreichen möchte. Dank Rebekka Wyler und Charly Infanger kam der Verein zu diesem Lokal, in welchem bis im vergangenen Dezember Uri Tourismus ihre Zweigstelle hatte.

Am Nachmittag fand die GV des Vereins Team Erstfeld statt. Dabei blickte der abtretende Präsident Roland Seehaus auf das vergangene Vereinsjahr zurück, welches wie das Jahr 2020 kein einfaches war, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Trotz der Coronapandemie konnten, ausser der Fahrt im April, neun Fahrten des Erlebniszuges San Gottardo mit zahlreichen Gästen durchgeführt werden. Zusätzlich waren auch wieder Führerstandsfahrten möglich. Die historischen Lokomotiven wurden jeden ersten Samstag des Monats von April bis Oktober planmässig bewegt, dies vor vielen interessierten Eisenbahnfans aus Nah und Fern. Trotzdem fehlten die persönlichen Kontakte zwischen den Vereinsmitgliedern, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Auch das legendäre «Krokodil» kommt wieder zum Einsatz

Auch die Gotthard-Bahntage waren ein erfolgreiches Eisenbahn-Volksfest mit den gezeigten historischen Fahrzeugen und der Möglichkeit, mit nostalgischen Zügen eine Fahrt nach Göschenen unternehmen zu können. Für die zahlreichen Besucher haben diese Tage sicher ein bleibendes Erlebnis hinterlassen, schreibt der Verein. Auch in diesem Jahr seien wieder zahlreiche Führerstandsfahrten mit der «Ae 6/6 11411» geplant. Zudem wird der Erlebniszug San Gottardo die Bergstrecke abwechslungsweise mit dem legendären «Krokodil» oder der «Ae 6/6» bezwingen. Die Fahrten führen von Erstfeld nach Bodio und zurück und auf der Rückfahrt ist ein Zwischenhalt in Lavorgo für das Mittagessen geplant. «Es würde uns freuen, wenn wir Sie auf einer unserer Fahrten im Erlebniszug San Gottardo als Gäste begrüssen dürfen», so der Verein Team Erstfeld.

An der GV wurde ausserdem eine Erweiterung des Vorstandes beschlossen, damit das Team Erstfeld weiterhin zuversichtlich in ein neues und interessantes Vereinsjahr starten kann.

Zum «Tag der offenen Tür» eingeladen

Am 2. April eröffnet das Team Erstfeld sein Informations- und Ausstellungsbüro im Bahnhofsgebäude in Erstfeld. Dazu lädt der Verein alle Interessierten zum «Tag der offenen Tür» ein. Ausserdem; wer im Besitz von Gegenständen der ehemaligen Gotthardbahn oder der SBB ist, (Bilder, Schriften, Bücher, Uniformen, Hüte, Signale et cetera) und diese weitergeben möchte, für die Personen sei der Verein die richtige Anlaufstelle. So dürfe man sich im neuen Büro persönlich, telefonisch unter 079 505 06 40 oder per E-Mail an info@historicerstfeld.ch melden, schreibt der Verein weiter. Das neue Büro ist jeweils am ersten Samstag im Monat von April bis Oktober von 9 bis 12.30 Uhr geöffnet. Weitere Öffnungszeiten findet man auf der Website historic-erstfeld.ch. Die Fitnessfahrten finden jeden ersten Samstag im Monat von April bis Oktober statt. Von 10 bis 12 Uhr werden die historischen Lokomotiven in Erstfeld bewegt. Es besteht die Möglichkeit, die Lokomotiven während der Bewegungsfahrten zu fotografieren und auch den Führerstand zu besichtigen. Der Weg ist jeweils beschildert. (pd/RIN)