Erstfeld Brand in Mehrfamilienhaus – ein Bewohner mit Verdacht auf Rauchvergiftung im Spital In der Nacht auf Sonntag ist in einem Wohnhaus an der Lindenstrasse. Wie es zum Brand kommen konnte ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. 14.02.2021, 11.03 Uhr

(zim) Am Samstagabend, 13. Februar, gingen bei der Kantonspolizei Uri um etwa 22 Uhr mehrere Meldungen zu einem Brand an der Lindenstrasse in Erstfeld ein. Die vor Ort ausgerückten Einsatzkräfte konnten einen Brand im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses feststellen, wie die Kantonspolizei Uri am Sonntag mitteilte.