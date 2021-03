Erstfeld Das Urner Pfadiheim ist nun offiziell eröffnet Die 1,3 Millionen Franken für den Bau des Hauses sind beisammen. Noch braucht es aber 150'000 Franken für den Betrieb und die Umgebung. Markus Zwyssig 28.03.2021, 13.32 Uhr

Das Feuer ist entfacht. Die Urner Pfadiheim in Erstfeld ist offiziell eröffnet. Bild: Urs Hanhart (Erstfeld, 27. März 2021)

Für die Urner Pfader geht kurz vor Ostern ein Traum in Erfüllung. Ihr Ausbildungs- und Lagerhaus im Erstfelder Bärenboden, das Übernachtungsmöglichkeiten für rund 50 Personen bietet, ist bezugsbereit. Ideen, in Uri ein Pfadiheim zu bauen, tauchten in der Vergangenheit immer wieder auf. An Pfingsten 2016 wurde es mit der Gründung des Vereins Neubau Pfadiheim Uri konkreter. Im Dezember 2019 griffen die Pfader erstmals zur Schaufel. Kurz nach Ostern 2020 konnten Urner Bauunternehmen den Rohbau fertig stellen. Mit Hilfe zahlreicher aktiver und ehemaliger Pfadis konnte der grösste Teil des Innenausbaus in Eigenarbeit ausgeführt werden.