Erstfeld: E-Bike-Fahrer verletzt Bei einem Unfall im Bereich des Kreisels Lindenried wurde ein 81-jähriger E-Bike-Fahrer erheblich verletzt. 04.05.2020, 17.59 Uhr

(zf) Am Montag, 4. Mai, kurz nach 9.45 Uhr, fuhr ein E-Bike-Lenker auf dem Radweg von Schattdorf Richtung Erstfeld und wollte im Bereich Kreisel Lindenried die Niederhofenstrasse bei der Rad- und Fussweg-Traverse überqueren. Gleichzeitig verliess ein Urner Autofahrer den Kreisel in Richtung Niederhofenstrasse. In der Folge kam es zu einer Kollision.