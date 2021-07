Erstfeld: E-Bike-Fahrerin verletzt sich bei Sturz

Erstfeld E-Bike-Fahrerin nach Sturz verletzt In der Nacht auf Samstag ist eine E-Bike-Lenkerin auf der Reussstrasse zu Fall gekommen. Sie hat sich dabei leicht verletzt. 03.07.2021, 17.02 Uhr

Der Selbstunfall hat sich am Samstag, 3. Juli gegen 2 Uhr ereignet. Eine 31-jährige E-Bike-Lenkerin aus dem Kanton Uri fuhr auf der Reussstrasse von Erstfeld in Richtung Schattdorf. Im Bereich Obere Schachengasse verlor sie ohne Fremdeinwirkung die Herrschaft über das E-Bike und stürzte. Dabei hat sie sich leichte Verletzungen zugezogen, wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung schreibt. Der Sachschaden am E-Bike beträgt rund 500 Franken. (spe)