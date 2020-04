Erstfeld: Einbrecher stehlen Waben und entfachen Feuer im Bienenhaus In Erstfeld ist eine ubekannte Täterschaft in ein Bienenhaus eingebrochen und versuchte, dieses anzuzünden. Die Polizei sucht Zeugen. 28.04.2020, 10.33 Uhr

(zf) In der Zeit zwischen Sonntagabend, 26. April, und Montagmorgen, 27. April, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft mit einem Armierungseisen Zutritt zu einem Bienenhaus im Quartier «Mohrenkopf» in Erstfeld. Dort wurden mehrere Türen zu den Bienenvolkkästen geöffnet, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung beschreibt. In einem der Bienenvolkkästen wurde durch die unbekannte Täterschaft ein Plastikstück mit einem vor Ort befindlichen Gasbrenner entzündet und hinter die Bienenwabe gelegt. Die Täterschaft liess dabei eine Bienenwabe mitgehen. «Das entfachte Feuer erlosch nach kurzer Zeit und richtete keinen Schaden an», so die Polizei. Von der unbekannten Täterschaft gibt es bis jetzt keine Angaben.