Erstfeld «Es mag weniger ‹verliide›» – wie Lehrer Toni Brand die Entwicklung des Schulunterrichts erlebt Am Dienstag haben die meisten Schülerinnen und Schüler im Kanton Uri in ein neues Unterrichtsjahr gestartet. Auch für Werklehrer Toni Brand ist das ein Neustart. Er unterrichtet seit 40 Jahren und ist bald am Ende seiner Karriere angelangt – nun wirft er einen Blick zurück. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 17.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Toni Brands Werkraum steht eine Ukulele. Klein ist sie, mit durchscheinenden Saiten, das Holz zwar geschliffen, aber nicht geölt. Brand spielt ein paar Akkorde auf seinem selbst gemachten Instrument. Er grinst dabei.

Toni Brand mit seiner geliebten Ukulele, die er selbst gebaut hat. Auf dem Tisch liegt der Prototyp einer Blumenpresse. Bild: Kristina Gysi (Erstfeld, 16. August 2022)

Heute Mittwoch hat für den Werklehrer ein neues Schuljahr begonnen. Es ist eines seiner letzten. 62 ist er nun, und nun teilpensioniert. In Schattdorf arbeitet er nun nicht mehr als Lehrer, nur noch in Erstfeld. «Ständig fragen alle, was man mit der neugewonnenen Zeit macht», sagt Brand und lacht. Dabei gebe es doch immer etwas zu tun.

Seit 40 Jahren unterrichtet Brand, Werken gibt er seit 20 Jahren. In dieser Zeit habe sich einiges verändert, sowohl in der Unterrichtsstruktur als auch im Umgang mit den Schülerinnen und Schülern. Das zeige sich etwa in der Digitalisierung. «Der Fokus auf das Handy ist schon deutlich bemerkbar», so Brand. Auch er selbst sei nicht immun dagegen.

«Es entstehen tolle Dinge, zum Beispiel hören die Kinder in der Pause Musik und machen lustige Tanzvideos.»

Und doch beobachtet er diese Entwicklung mit einer gewissen Skepsis: «Ich bin mir nicht sicher, ob der Lernprozess derselbe ist, wenn man so viel auf dem Bildschirm, statt mit dem Stift in ein Heft schreibt.»

Früher sei nicht alles besser gewesen, nur anders

Auch sei heute vieles «genormter» als früher. «Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber wenn ein Kind den Stift ‹falsch› in der Hand hält, schickt man es in die Psychomotorik.» Jede kleine Abweichung werde therapiert. «Es mag weniger ‹verliide›», so Brand. Und alles sei «etwas ‹stierer› geworden». Früher habe man ungezwungener Schule geben können. Doch auch wenn sich Brand gerne an diese alte Zeit erinnert, sagt er: «Ich trauere ihr nicht hinterher.» Früher sei nicht alles besser gewesen, nur anders. Und die Kinder seien immer noch dieselben – «gleich lässig und gleich mühsam wie damals».

Toni Brand unterrichtet seit 40 Jahren. Bald ist er am Ende seiner Karriere angelangt. Bild: Kristina Gysi (Erstfeld, 16. August 2022)

Zwar heisst Brand die Entwicklung der Unterrichtsformen und pädagogischen Massnahmen nicht nur gut. Doch er betont:

«Wir Schweizerinnen und Schweizer können wirklich froh sein um unser duales Bildungssystem.»

Denn dieses schaffe viele Möglichkeiten und Chancengleichheit. Zudem ist Brand ein grosser Fan der Volksschule. «Wo kommen wir jemals wieder so zusammen wie hier?», fragt er rhetorisch und blickt nach draussen auf den Pausenplatz. «Abends spielen hier Kinder verschiedenster Nationen zusammen Fussball. Niemand wird aufgrund seiner Herkunft oder seiner finanziellen Möglichkeiten separiert.» Und das müsse so bleiben.

Für Brand zählt vor allem die Leidenschaft für den Beruf. «Wenn man diese hat, kommt vieles andere von allein», sagt er. Und mit Leidenschaft ist auch Brand bei der Sache. Zumindest schafft er diesen Eindruck, wenn er das Werkzimmer mit seiner akribisch aufgeräumten Werkzeugwand zeigt – «hier bin ich ganz Schweizer» – oder wenn er im Lagerraum verschiedene, im Werken entstandene Produkte hervorkramt. Einen hölzernen Flaschenöffner gibt es da, Kleiderbügel, Vogelhäuschen, Schneidbretter. Er lasse sich gerne von unterwegs inspirieren. «Ich kann gar nicht auf die Strasse, ohne irgendwas zu sehen, das ich im Werkunterricht mit den Schülerinnen und Schülern machen könnte», sagt er.

Er macht es sich nicht einfach

Gerade bastelt er an einem Prototyp einer Blumenpresse, ganz zufrieden ist er aber noch nicht. Dass er dieses Projekt gewählt hat, ist nicht selbstverständlich. Er hätte es sich auch einfach machen und vorgefertigte Bausätze bestellen können. Diese müssten dann von den Schülerinnen und Schülern nur noch zusammengebaut werden. Für Brand würde das quasi keinen Aufwand bedeuten. «Aber das ist für mich nicht richtiges Werken», sagt er. Viel lieber lasse er sich selbst Dinge einfallen. Wie etwa die Blumenpresse, die er mit den Jugendlichen der zweiten Oberstufe bauen möchte.

Wie lange er noch unterrichten wird, weiss Brand nicht so genau. Ein Jahr noch, vielleicht auch zwei. Er schaue dann mal. Ganz aufhören zu arbeiten würde er vorläufig sowieso nicht, denn er helfe manchmal seinem Bruder in der Velowerkstatt. Doch auch wenn er noch nicht weiss, wann seine Lehrerzeit enden wird, kann er jetzt schon sagen, was er am meisten vermissen wird: «Den Werkraum!» Er schaue sich bereits jetzt nach einem passenden Raum für ein eigenes Werkatelier um. Dort würde er dann vielleicht Kurse für Erwachsene geben. Etwa einen Ukulele-Workshop, damit noch mehr Leute auf ihrem selbst gebauten Instrument Akkorde spielen können.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen