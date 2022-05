Flicken statt wegwerfen: Repair-Café Erstfeld findet wieder statt

Erstfeld Flicken statt wegwerfen: Erstfelder Repair-Café findet wieder statt An der fünften Ausgabe des Repair-Cafés vom Samstag, 21. Mai, kann man seinen kaputten Gegenständen wieder neues Leben einhauchen. 13.05.2022, 14.05 Uhr

Bereits viermal hat in Erstfeld ein Repair-Café stattgefunden, immer mit gutem Erfolg, wie die Einwohnergemeinde Erstfeld in einer Mitteilung schreibt. Nach einem pandemiebedingten Unterbruch ist es nun am Samstag, 21. Mai, wieder so weit: Von 9 bis 13 Uhr kann man seine kaputten Gegenstände ins Erstfelder Gemeindehaus bringen und dort gemeinsam mit Fachleuten kostenlos reparieren. Der Anlass wird von der Energiestadtkommission Erstfeld organisiert.

Für das Repair-Café konnte die Energiestadtkommission die Elektronikfachleute von «Hackerspace Uri», die Schule Erstfeld (Werkunterricht) sowie zwei Frauen mit viel Erfahrung im Textilbereich gewinnen. So werden am 21. Mai im Mehrzweckraum des Gemeindehauses folgende Gegenstände repariert: Haushaltsgeräte wie Pfannen oder Mixer, Textilien (Kleider, Vorhänge et cetera), Elektro- und Elektronikgeräte, Lampen, Spielzeug, Holzgegenstände und kleinere Möbel. Dank eines Nummernsystems muss niemand Schlange stehen. Die Wartezeit vertreiben kann man sich in der Kaffeestube vor Ort, welche durch das Team Erstfeld – Bahnhistorischer Verein am Gotthard betrieben wird, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Der Anlass wird unterstützt von der Zentralschweizer Kampagne «E chline Schritt». Diese fördert unter dem Titel «Flicke, teile, Sorg ha» die Weiterverwendung von gebrauchten Sachen, um die Ressourcen zu schonen. (pd/RIN)