Gemeinderat Erstfeld baut Provisorium vor abgelaufener Einsprache

Erstfeld Gemeinderat Erstfeld baut Provisorium vor abgelaufener Einsprachefrist Weil das Kirchmattschulhaus nicht mehr sicher ist, müssen die Schülerinnen und Schüler in Container umziehen. Allerdings ist die Einsprachefrist noch nicht abgelaufen. Das bringt dem Gemeinderat Kritik ein. Florian Arnold Jetzt kommentieren 06.05.2022, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Lage im Kirchmattschulhaus ist prekär. Ein Gutachten hat ergeben, dass ein sicherer Schulbetrieb nicht mehr möglich ist. Aus diesem Grund lässt der Gemeinderat ein Provisorium mit Containern erstellen. Nach den aktuellen Frühlingsferien sollen dort die Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. Brisant jedoch: Das Einspracheverfahren für diese Bauten läuft noch bis am 12. Mai. Trotzdem wurde bereits mit den Bauarbeiten begonnen.

Schülerinnen und Schüler aus Erstfeld werden bald im Provisorium unterrichtet. Bild: PD

Das sorgt in Erstfeld für Unmut. Roman Bachmair, alt Präsident der FDP-Ortspartei Erstfeld, spricht von einer «Bananenrepublik». Und Robi Indergand von der IG Kirchmattschulhaus hält das Vorgehen für falsch: Es sei ein Schnellschuss, dass man nicht zuvor den Souverän frage. Die IG verfolgt das Ziel, das Kirchmattschulhaus zu sanieren und dieses nicht aus dem Sanierungsplan auszuschliessen, wie dies der Gemeinderat möchte.

In der Tat habe die Zeit gedrängt, erklärt Gemeinderätin Rebekka Wyler. Es sei Aufgabe des Gemeinderats sowie des Schulrats, den Schulbetrieb zu gewährleisten:

«Fakt ist: Die Sicherheit kann im Moment im alten Schulhaus nicht gewährleistet werden, deshalb waren wir gezwungen, rasch zu handeln. Die Schule muss stattfinden können.»

Rebekka Wyler glaubt nicht, dass mit dem Entscheid, die Container in den Ferien bereit zu stellen, das Recht verletzt wurde. Zudem betont die Gemeinderätin: «Gebundene Ausgaben kann man auch ausserhalb des Budgets beschliessen, wenn sonst der Schulbetrieb nicht gewährleistet werden könnte.» Und die Bauarbeiten während den Ferien würden absolut Sinn machen.

Fluchttreppen als Alternative

«Wir können die Schülerinnen und Schüler temporär nicht einfach in Büros der Gemeindeverwaltung unterbringen», gibt Rebekka Wyler zu bedenken. Eine rasche Lösung mit einem Provisorium sei deshalb unausweichlich gewesen. Die Ferienzeit fürs Bereitstellen zu nutzen erschien dem Gemeinderat zudem als sinnvoll, denn schliesslich würden die Arbeiten auch Zeit in Anspruch nehmen. Alternativ zum Provisorium hätten Fluchttreppen am alten Schulhaus installiert werden können, wie dies auch die IG vorschlug. Doch die Umsetzung der verlangten Brandschutzmassnahmen hätte ebenfalls eine Evakuierung der Obergeschosse bedingt und wäre ohne Gesamtsanierung «nur Pflästerlipolitik», sagt Rebekka Wyler. Laut ihr will man die Container später noch für andere Zwecke benutzen: Denn innerhalb der Schule Erstfeld wird es noch einige Sanierungsprojekte geben, die provisorischen Schulraum nötig machten. Die Modulbauten (Container) sollen somit fünf bis zehn Jahre lang genutzt werden. Ausserdem könne man die Container später wieder weiterverkaufen, erklärt Rebekka Wyler.

Trotz Beginn der Arbeiten läuft die Einsprachefrist. «Einsprachen gegen dieses Projekt gehen den ordentlichen Weg, haben aber keine aufschiebende Wirkung», sagt die Gemeinderätin dazu. «Selbstverständlich nimmt man die Anliegen ernst und prüft diese genau. Aufgrund unseres gesetzlichen Auftrags haben wir es aber höher gewichtet, dass der sichere Schulbetrieb aufrechterhalten werden kann.» Robi Indergand von der IG Kirchmattschulhaus ist mit diesen Erklärungen nicht zufrieden:

«Es stinkt zum Himmel.»

Der Gemeinderat versuche auf diese Weise seine Ideen durchzuboxen, so Indergand. Auch bemängelt er, dass die IG trotz mehrmaligem Nachfragen nie Einsicht ins entsprechende Brandschutzgutachten erhalten habe.

Froh über das Provisorium

Die Container zumindest stehen nun auf der Wiese neben der Turnhalle Jagdmatt bereit. Das notwendige Schulmobiliar wird nächste Woche gezügelt, wie die Gemeinde in einer Medienmitteilung schreibt. Das Erdgeschoss des Kirchmattschulhauses wird weiterhin für den Hauswirtschaftsunterricht genutzt, das textile Gestalten wird im neuen Provisorium unterrichtet, der Religionsunterricht findet in den Klassenzimmern statt. «Wir sind froh, dass mit den beiden Modulbauten eine schnelle Lösung gefunden werden konnte», wird Schulratspräsidentin Claudia Cathry-Gwerder in der Mitteilung zitiert. Schon lange habe man sich Sorgen um die Sicherheit gemacht.

Weiter erklärt der Gemeinderat, dass Investitionen von mehreren Millionen Franken nötig wären, um das Kirchmatt weiter als Schulhaus zu nutzen. Seit den 1990er-Jahren wurden keine Sanierung durchgeführt. 2020 sagte das Stimmvolk Nein zu einem zeitnahen Ersatz. Eine Arbeitsgruppe ist daran, mögliche Gesamtsanierungskonzepte zu entwickeln. Noch vor den Sommerferien soll die Bevölkerung dazu informiert werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen