Erstfeld «Gibem» kommt dieses Jahr mit mehr Inhalt Dieses Jahr findet in der Schweiz kaum Fasnacht statt. Ein kleiner Trost für die Erstfelder soll da das Narrenblatt sein: Es enthält mehr Inhalt als üblich. 08.02.2021, 11.10 Uhr

Dieses Jahr beschränkt sich die Erstfelder Fasnacht aufs Narrenblatt. Bild: PD

In Erstfeld gehört es zur Tradition, dass der Strassenverkauf des Narrenblatts «Gibem» am Schmutzigen Donnerstag um 5 Uhr beginnt, direkt nach dem Morgenstreich der Katzenmusik. Dieses Jahr findet jedoch keine Fasnacht statt. Dennoch soll es in diesem Jahr das Narrenblatt geben, wie es in einer Medienmitteilung der Katzenmusikgesellschaft heisst.