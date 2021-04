Erstfeld Grösste Urner Fotovoltaikanlage versorgt nun zwei Firmen mit Strom Die neue Fotovoltaikanlage (FVA) auf dem Dach der Firma Ziegler Recycling AG liefert Strom zum Eigenverbrauch (ZEV) zwischen ihr und der Thermotec 2000 AG. Paul Gwerder 14.04.2021, 05.00 Uhr

Im Breiteli beim Medientermin am Freitag gab es nur zufriedene Gesichter von Christoph Ziegler (Ziegler Recycling AG), Ruben Scherbeitz (Thermotec 2000 AG), sowie Walter Tresch (Leiter Dienstleistungen) und Peter Dittli (Geschäftsführer der Gemeindewerke Erstfeld) zu sehen. Der Grund: Die Arbeiten und elektrischen Installationen der Fotovoltaikanlage (FVA) sind auf Kurs. Ab kommendem Donnerstag soll die FV-Anlage der Superlative auf dem Dach der Halle der Ziegler Recycling AG erstmals Strom liefern.

Von rechts: Ruben Scherbeitz (Thermotec 2000 AG), Christoph Ziegler (Ziegler Recycling AG), sowie Walter Tresch (Leiter Dienstleistungen Gemeindewerke Erstfeld) stehen auf Uris grösster Fotovoltaikanlage. Bild: Paul Gwerder (Erstfeld, 9. April 2021)

Die Anlage ist das Herzstück eines Zusammenschlusses zum Eigenverbrauch (ZEV) zwischen den beiden Firmen Ziegler Recycling AG und der Thermotec 2000 AG. Seit 2018 sind mit der neuen Energieverordnung Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch (ZEV) für benachbarte Grundstücke rechtlich möglich. Damit kann eine FVA auch benachbarte Gebäude mit Strom versorgen – im Gegensatz zu weitverbreiteten Solaranlagen, die «nur» Wärme produzieren.

«Als ich über die Idee sprach, war er sofort Feuer und Flamme»

Wie Walter Tresch sagte, braucht die Firma Thermotec 2000 extrem viel Strom und da sie wenig Kapazität auf ihrem Dach hat, suchten die Gemeindewerke (GWE) eine andere Möglichkeit. «Wir haben einen Weg gesucht, damit die GWE der Firma Strom zu einem attraktiven Preis liefern kann», erklärte Tresch. «Als ich mit Christoph Ziegler, dessen Recycling-Halle ein riesiges Dach hat, über die Idee sprach, darauf eine einzigartige FV-Anlage zu erstellen, war der Firmeninhaber sofort Feuer und Flamme», erinnerte sich Tresch. «Ziegler brauchte keine 30 Sekunden zu überlegen und war sofort bereit, dass wir dieses Grossprojekt auf dem Dach seiner Halle bauen durften». Als Recycler ist er offen für neue Technologien und geht besonders achtsam mit der Natur und Umwelt um.

«Für mich war es eine coole Geschichte, dass die Erstfelder Gemeindewerke zwei Industriebetriebe zusammenführen konnten», freute sich Walter Tresch. Es galt nun, die beiden Betriebe an einem Netzanschlusspunkt zusammenzuführen und dort einen Zähler zu installieren, damit der Stromverbrauch dort gemessen werden konnte. «Um den ZEV bilden zu können, mussten die elektrischen Versorgungsleitungen mit Anschlussleistungen bis 1200 Ampere angepasst werden», dies war eine grosse Herausforderung gemäss den GWE. Zudem mussten die beiden Industriebetriebe auch während dem dreiwöchigen Bau funktionieren und deshalb waren Stromunterbrüche und Einschränkungen in der Zugänglichkeit zu vermeiden.

Die Erstfelder Gemeindewerke traten bei diesem Projekt als Gesamtdienstleister und «Contractor» auf, das heisst, der Kunde bezieht den benötigten Strom direkt von ihnen. Somit wird die FV-Anlage durch die GWE finanziert, betrieben und unterhalten. Und sie sind verantwortlich für den Betrieb des ZEV und die Abrechnung der produzierten Energie gegenüber den beiden Teilnehmern.

Leuchtturmprojekt produziert 300'000 kWh Solarstrom

Die FVA, die aktuell die grösste Anlage im Kanton Uri ist, wird eine Leistung von 300 Kilowatt-Peak (kWp) haben und besteht aus 882 FV-Modulen auf dem 1500 Quadratmeter grossen Dach und drei Wechseltrichtern à 100 kW. Mit dem Strom werden die beiden Industriebetriebe versorgt, die rund 80 Prozent des Solarstromes direkt vor Ort verbrauchen und die restlichen 20 Prozent an den arbeitsfreien Wochenenden der Betriebe gehen ins Netz. Die Gemeindewerke rechnen, dass die FV-Anlage jährlich rund 300'000 Kilowattstunden Solarstrom erzeugt. Dies ist der typische Stromverbrauch von etwa 60 Einfamilienhäuser.

Für Ruben Scherbeitz war vom ersten Moment an klar, dass er nur mit den Gemeindewerken zusammen etwas auf die Beine stellen wollte: «Ich suchte einen zuverlässigen Partner für die Organisation und Aufbau, der Erfahrung hat mit Strom, den man kennt und Vertrauen hat für den Aufbau dieser Anlage.»

Weitere kleine Projekte in der Pipeline

Walter Tresch verrät noch, dass er noch zwei bis drei kleinere Projekte für Industriebetriebe in der Pipeline hat, die ein Interesse an einer FV-Anlage haben. «Aber diese Anlage hier, wo wir eine Anlage für zwei Industriebetriebe in dieser Dimension bauen durften, ist doch schweizweit schon sehr speziell», meinte er. Standard ist heute, dass ein Hausbesitzer eine FV-Anlage auf seinem Dach bauen lässt, welche sauberen Strom produziert, und diese auch selber finanziert.