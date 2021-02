Erstfeld Holzschuppen gerät in Brand – Polizei sucht Zeugen Am Freitagnachmittag brannte in Erstfeld ein Schuppen komplett nieder. Verletzt wurde niemand. Die Kantonspolizei Uri sucht die Person, welche die Anwohner wegen Feuers alarmierte. 26.02.2021, 16.43 Uhr

Der Sachschaden dürfte laut der Urner Kantonspolizei mehrere Tausend Franken betragen Bild: Urner Kantonspolizei

Am Freitag, kurz nach 13.15 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Uri die Meldung zu einem Brand an der Gotthardstrasse 183 in Erstfeld ein. Wie die Urner Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt, konnten die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte der Feuerwehr Erstfeld das Feuer im Holzschuppen rasch unter Kontrolle bringen. Sie verhinderten so ein Übergreifen der Flammen auf das nahestehende Wohnhaus.