Erstfeld Kanton saniert Trockenmauern im Hinterwiler Der Sanierungsbedarf war besonders beim Waldrand gross. Jetzt haben auch Tiere und Pflanzen wieder mehr Lebensraum. 25.07.2021

Sanierter zweihäuptiger Mauerabschnitt im Wiler. Bild: Justizdirektion

Die Trockenmauern im Hinterwiler in Erstfeld sind in die Jahre gekommen und vielerorts sanierungsbedürftig. Diese Umstände haben dazu geführt, dass die Justizdirektion Uri zusammen mit der Gemeinde Erstfeld ein Sanierungsprojekt erarbeitet hat, wie die Justizdirektion in einer Medienmitteilung schreibt. Die ersten Vorarbeiten starteten bereits 2018. Insgesamt wurden rund 63 Trockenmauern und Lesesteinhaufen mit einer Länge von gut 1,6 Kilometer wegen ihres Sanierungsbedarfs inventarisiert.