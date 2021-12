Kollision zwischen zwei Personenwagen in Erstfeld

Erstfeld Kollision zwischen zwei Personenwagen – leichtverletzte Mutter ins Spital gebracht Eine 27-jährige Lenkerin zog sich bei einem Zusammenstoss leichte Verletzungen zu. 09.12.2021, 16.03 Uhr

Am Dienstagnachmittag, 7. Dezember, gegen 16 Uhr, fuhr eine 66-jährige Autolenkerin in Erstfeld von der Fraumattstrasse herkommend Richtung Niederhofenstrasse, wie es in einer Meldung der Kantonspolizei Uri heisst. Bei der Verzweigung Fraumattstrasse/Niederhofenstrasse sei sie nach links in Richtung Kreisel Lindenried abgebogen und habe dabei ein von rechts kommendes, vortrittsberechtigtes Auto übersehen. In der Folge kam es zu einer Kollision.