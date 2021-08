Anzeigen nach Reisecar-Kontrollen in Erstfeld

Erstfeld Kontrolle von Reisecars – fünf Lenker zur Anzeige gebracht Bei einer Carkontrolle durch die Kantonspolizei Uri wurden mehrere Lenker wegen technischer Mängel oder Missachtung der Ruhezeitverordnung zur Anzeige gebracht. 28.08.2021, 16.16 Uhr

Am Freitag, 27. August, führte die Kantonspolizei Uri im Schwerverkehrszentrum in Erstfeld während rund sechs Stunden eine Carkontrolle durch. Insgesamt wurden zwölf Gesellschaftswagen, die auf der Autobahn A2 in Richtung Süden unterwegs waren, einer Kontrolle unterzogen, wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung schreibt.