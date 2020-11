Erstfeld Stimmbürger lehnen den 14-Millionen-Franken-Kredit für die Schulhaus-Sanierung ab Mit 649 Ja zu 746 Nein wird die Teilsanierung der Schulanlagen Erstfeld abgelehnt. Den Kritikern aber ist es nicht zum Feiern zu Mute. Christian Tschümperlin und Markus Zwyssig Aktualisiert 29.11.2020, 15.37 Uhr

Das Schulhaus Jagdmatt in Erstfeld Bild: Nino Gisler (Erstfeld, 18. November 2020)

Das nun abgelehnte Kreditbegehren hätte die Erstellung eines Ersatzneubaus beim Jagdmatt-Schulhaus vorgesehen sowie die Gesamtsanierung des bestehenden Schulhauses, den Abbruch des baufälligen Kindergartenpavillons, die Schlackensanierung und die Neugestaltung der Schulhausumgebung. Gut 53 Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben aber nun Nein gesagt zum 13,75-Millionen-Kredit. Obwohl Gemeinderat und Schulrat sowie drei der vier Ortsparteien die Vorlage befürwortet hatten, lehnte die Stimmbevölkerung das Projekt mit 649 Ja zu 746 Nein-Stimmen ab.

Trotz des relativ klaren Neins ist es dem ehemaligen SVP-Ortspräsidenten Robert Indergand nicht zum Feiern zu Mute. Er zeigt sich auf Anfrage konsterniert darüber, dass man kritischen Stimmen im politischen Prozess nicht wahrgenommen hat. «Wir haben immer gesagt, dass dieses Projekt vor dem Volk keine Chance hat. Man wurde nur belächelt und das ist die Konsequenz daraus.» Die SVP war quasi im Alleingang gegen die CVP, die FDP und die SP gegen die Vorlage angetreten. Doch nur wenige Stimmen getrauten sich, öffentlich für ein Nein einzutreten. Indergand vermutet, dass das Nein bei einer höheren Wahlbeteiligung noch höher ausgefallen wäre. «Die Befürworter haben für sich das Maximum herausgeholt.»

Bedauern über Kosten der Planung

Robert Indergand findet es schade, dass man so viel Geld für eine Planung ausgeben hat, die nun nicht realisiert werden kann. Trotzdem zeigt er sich auch hoffnungsvoll: «Die jetzige Planung kann sicherlich teilweise als Grundlage für ein späteres Projekt dienen.» Der ehemalige SVP-Ortspräsident findet, dass der Ball nun beim Gemeinderat liegt. «Wenn wir angefragt werden, sind wir bereit, unsere Variante aufzuzeigen.» Dem Erstfelder schwebt bereits eine Lösungsvariante vor: Bereits im Vorfeld hatte er darauf hingewiesen, dass die Räume im Kirchmattschulhaus nur zu 40 Prozent ausgelastet sind. «Man wollte das Kirchmattschulhaus veräussern und ein Kulturhaus daraus machen. Wenn der Gemeinderat eine Variante lanciert, bei der das Kirchmattschulhaus saniert wird, gebe ich dem Projekt eine gewisse Chance.»

Indergand ist es wichtig, dass die Sanierung preislich in einem realistischen Rahmen bleibt. Ein schönes Schulzimmer nütze den Schulkindern nichts, wenn die Eltern die Steuern nicht mehr bezahlen könnten. Indergand hatte sich in den vergangenen Jahren dafür eingesetzt, den Steuersatz in Erstfeld zu senken. Er sagt: «Jeder Franken, den man weniger bezahlen muss, macht einen Unterschied.»

Enttäuschung bei Gemeinderat und Schulrat

Gemeinderat und Schulrat Erstfeld sind enttäuscht darüber, dass die Schulhausvorlage abgelehnt wurde. «Die Gründe für das Nein sind vielfältig und haben unter anderem mit der allgemeinen Unsicherheit aufgrund der Coronapandemie zu tun: Wenn die Konjunktur nach unten zeigt, sind die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger weniger bereit, neuen Ausgaben und allfälligen Steuererhöhungen zuzustimmen», heisst es in einer Stellungnahme. Dies, obwohl die Behörden ein ausführliches Vernehmlassungsverfahren unter Einbezug aller Ortsparteien und der Bevölkerung durchgeführt hätten und aufgrund der Rückmeldungen nicht die komplette Gesamtsanierung der Schulanlagen, sondern nur die wichtigsten Massnahmen zu Gunsten der Schule zur Abstimmung gebracht hätten.

Neubau wird in nächster Zeit politisch kaum möglich sein

Für Gemeinderat und Schulrat ist klar, dass das Nein vor allem auf den Umfang der geplanten Ausgaben zurückzuführen ist. «Die allerdringendsten Sanierungsmassnahmen müssen nun über Anträge an die Gemeindeversammlung und über gebundene Ausgaben im Rahmen des Budgets finanziert werden.» Ein Neubau für die Schule Erstfeld werde in nächster Zeit politisch kaum möglich sein, obwohl von Seiten der Schule dringender Raumbedarf bestehe. Um diesen Bedarf zu decken, seien nun kreative Lösungen nötig. Die Erstfelder Behörden werden gemeinsam über das weitere Vorgehen beraten und die Bevölkerung über die nächsten Schritte informieren.