Erstfeld: Mann verletzt sich bei Unfall auf Baustelle Ein 38-Jähriger zog sich bei einem Arbeitsunfall erhebliche Verletzungen zu. Er musste in ein ausserkantonales Spital gebracht werden. 28.02.2020, 17.31 Uhr

(pd/MZ) Am Freitag, 28. Februar, kurz vor 11.30 Uhr, kam es auf einer Baustelle in Erstfeld zu einem Arbeitsunfall. Mehrere Personen waren damit beschäftigt Rohre mit einem Bagger zu transportieren, als sich ein 38-jähriger Mann erhebliche Verletzungen zuzog. Gemäss einem Bulletin der Polizei wurde der Verletzte durch den Rettungsdienst Uri in ein ausserkantonales Spital überführt.