Orchester Erstfeld lädt zum Jahreskonzert

Erstfeld Orchester sagt: «Thank You for the Music» Das Jahreskonzert vom 6. November steht unter dem Motto des bekannten Musiktitels der schwedischen Popgruppe ABBA. 27.10.2022, 14.19 Uhr

Am Sonntag, 6. November, 17 Uhr, lädt das Orchester Erstfeld zum Jahreskonzert ins Kasino Erstfeld. Das steht unter dem Motto «Thank You for the Music», angelehnt an das gleichnamige Lied von ABBA. Dabei kommen Freunde der klassischen und unterhaltenden Orchestermusik gleichermassen auf ihre Rechnung, wie die Organisatoren schreiben. Es stehen zusätzliche Werke von Johann Strauss, Gabriel Fauré, Franz Schubert und Gerhard Winkler auf dem Programm.