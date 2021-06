Urner Pfadiheim liefert nun Strom für nahestehende Elektroautos

Erstfeld Pfader liefern Elektroautos Energie An der Gemeindeversammlung sind verschiedene Traktanden gutgeheissen worden - etwa, dass es vier Parkfelder auf dem Parkplatz Bärenboden mit Strom vom Dach des Pfadiheims geben soll. Markus Zwyssig 10.06.2021, 17.47 Uhr

Klar gutgeheissen wurde an der Gemeindeversammlung am Mittwochabend in Erstfeld die Jahresrechnung der Einwohnergemeinde. Diese schliesst bei Aufwendungen von etwas mehr als 12 Millionen Franken mit einem Gewinn von fast 1 Million Franken ab. Das gute Rechnungsergebnis erlaubt zusätzliche Abschreibungen von rund 1 Million Franken. Nach zusätzlichen Abschreibungen wird ein Gesamtergebnis von etwas mehr als 23 000 Franken ausgewiesen. An der Gemeindeversammlung nahmen 37 Stimmberechtigte teil.