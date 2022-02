Urner Polizei stösst bei Hausdurchsuchung auf Betäubungsmittel

Erstfeld Polizei stösst bei Hausdurchsuchung auf Betäubungsmittel Bei einer Hausdurchsuchung in Erstfeld stellte die Urner Polizei geringe Mengen Betäubungsmittel sicher. Ein 30-Jähriger muss sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten. 21.02.2022, 15.58 Uhr

Die Kantonspolizei Uri führte am Donnerstag, 17. Februar, unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Uri in den Räumlichkeiten einer verdächtigen Person eine Hausdurchsuchung durch. Dabei stellte sie geringe Mengen Betäubungsmittel fest und sicher, heisst es in einer Mitteilung. Weiter stiessen die Einsatzkräfte auf diverse Gegenstände, welche für den Betrieb zur Gewinnung von Hanf verwendet werden. Der beschuldigte 30-Jährige muss sich wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz vor der Staatsanwaltschaft Uri verantworten. (fmü)