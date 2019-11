Erstfeld rechnet 2020 mit Mehreinnahmen

Der Gemeinderat beantragt zwei Änderungen der Nutzungsplanung Erstfeld. Die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen in Niederhofen soll um 612 m2 erweitert werden. Dies hängt mit dem Bau des Pfadiheims Uri auf dem Parkplatz Bärenboden zusammen, wo der Schafzuchtverein Erstfeld bisher die Schlachtviehannahmen und den Schafmarkt durch. Neu wird eine regionale Lösung der Schafmärkte im ganzen Kanton Uri angestrebt. Diese sollen künftig beim Forstwerkhof der Bürgergemeinde Erstfeld in Niederhofen durchgeführt werden. «Es handelt sich um einen geeigneten Standort, der verkehrstechnisch sehr gut erschlossen ist», hält der Gemeinderat in einer Medienmitteilung fest. Die Korporation Uri, die Bürgergemeinde und die Einwohnergemeinde Erstfeld stehen hinter dem Projekt und haben die nötigen Zusagen erteilt. Als Kompensation für die Umzonung der Fläche von 612 m2 von der Landwirtschaftszone in die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen erfolgt eine flächengleiche Auszonung auf der nördlich gelegenen Parzelle 117 in Niederhofen.

Änderungen müssen aufgelegt werden

Die zweite geplante Umzonung umfasst eine Fläche von zirka 82 m2 im Bärenboden. Sie soll neu der zweigeschossigen Wohnzone zugewiesen werden. Es handelt sich um eine Landfläche westlich des Bärenbodenparkplatzes. Als Kompensation für Erweiterung der Wohnzone ist ebenfalls eine gleichwertige Auszonung vorzunehmen. Nach Beschlussfassung durch die Gemeindeversammlung müssen die beiden Nutzungsplanänderungen während 30 Tagen öffentlich aufgelegt werden. Dies erfolgt im Zeitraum Dezember 2019/Januar 2020. (mh/bar)